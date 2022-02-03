Yamaç İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAMAÇ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yamaç

Yamaç Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

YAMAÇ İSMİNİN ANLAMI

Yamaç ismi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Peki, Yamaç ne demek? Yamaç isminin 3 farklı anlamı şöyledir:

1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.

2. Karşı.

3. Yan, yakın.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde de Yamaç'ın 'karşı, yan, yakın, bedel, karşılık, yanıt' gibi anlamları bulunmaktadır.

(Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri ve erkek bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

YAMAÇ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yamaç ismi farkındalık, merak ve öz disiplini çağrıştırır. Fiziksel güç gerektiren iş yapmayı severler. İçe dönük olmalarının yanında bilimsel ve analitik yaklaşıma sahiptirler. Doğayı ve huzurlu ortamları çok severler. Mükemmelliyetçidirler, öğretmeye ve spiritüelliğe ilgileri vardır. Onurlu, sakin ve sezgisel özelliklerinin yanında çok yönlü olmalarıyla da bilinirler. Kuvvetli aile bağlarına sahip olurlar. Sevdiklerine destek olmak için ellerinden geleni yaparlar.

Yamaç ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Aytaç, Boğaç, Burgaç, Ertaç, Nurtaç, Olgaç, Ortaç, Saraç, Sertaç, Ulaç, Ulaş Yalvaç, Yaman (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YAMAÇ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Yamaç, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: İsmin ilk harfi olarak yer alan “Y” harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

A: Son hecesinde “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

Ç: İsmin son harfi olarak “Ç” kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yamaç İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Ticaret, Akademisyen, Danışman veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemmeliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Y” ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilerler. Kimseden destek almadan kendi ayakları üzerinde duran kişilerdir. İsmi “Ç” ile biten kişiler, yaşadıkları başarısızlıkları hayattan çıkarılacak bir ders olarak gören ve her koşul altında eğlenmeyi başarabilen, neşeli insanlardır. Hayatı eğlenilmesi gereken bir macera olarak görürler.

YAMAÇ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Yamaç ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 6, 16, 25 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.