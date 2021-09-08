Yaren İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAREN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yaren

Yaren Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Farsça

Farsça TDK'ye göre anlamı: (yâ:ren), Farsça yārān: Güncel Türkçe Sözlük'te Farsça kökenli Yaren'in anlamı şu şekilde yer alır: 1-Arkadaş, yakın dost 2-Dostların oluşturduğu topluluk. TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde ise Yâren'in anlamı şöyledir: Arkadaş, yakın dost.

YAREN İSMİNİN ANLAMI

Yaren ismi arkadaş, yakın dost anlamına gelir. Dostların oluşturduğu topluluğa da denir. Yaren kelimesinin başka dillerdeki karşılığının isim olarak kullanımı nadirdir.

YAREN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yaren ismi öz disiplin, coşku ve sebat çağrıştırıyor. Başarı odaklı, yaratıcı, etkili, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Yaren ismi başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Sağladığı rahat atmosferle etrafındaki insanları güldürür ve cesaretlendirir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

YAREN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yaren Karahasan

Yaren ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Deren, Beren, Yağmur, Derin, Aden, Aksen, Ayben, Aygen, Aysen, , Ayşen, Ayten, Bergen, Bezen, Bilgen, Bilsen, Birsen, Birten, Ceren, Desen, Diren, Ecren, Elen, Evşen, Figen, Fulden, Fulsen, Gökçen, Gökşen, Gözen, Gülben, Gülden, Gülen, Gülgen, Gülsen, Gülseren, Gülşen, Gülten, Hepşen, Hoşten, İlkben, Kardelen, Karen, Karmen, Müzeyyen, Nursen, Nurşen, Nurten, Ruken, Seden, Selcen, Tijen, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA YAREN İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli olan Yaren ismi çoğunlukla kız çocuklarına verilse de erkek çocukları için de kullanılmaktadır. Yaren ismi Kuran'da geçmez, ancak anlam güzelliği yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: İsmin ilk harfi olarak yer alan y harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan a harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

E: Bu harflin içinde olduğu isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi kişiye bağımsızlık, kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yaren İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzel Sanatlar, Tasarım, Medya İletişim veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdanı simgeler. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Y ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilerler. Kimseden destek almadan kendi ayakları üzerinde duran kişilerdir. İsimleri N harfi ile bitenler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

YAREN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Yaren ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 10, 20, 23 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır.