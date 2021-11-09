Eren İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EREN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Eren

Eren Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe



EREN İSMİNİN ANLAMI

Eren ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türk Dil Kurumu'nun hem Güncel Türkçe Sözlük hem Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Eren ifadesinin anlamı Türkçe Sözlükte şöyledir: 1-Ermiş, 2- Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.

Eren isminin 5 farklı anlamı ise şöyledir:

1. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.

2. Deneyimli, akıllı kimseler.

3. Dost.

4. Hayırlı çocuk.

5. Erkek (Erkek ismi olarak kullanılan Eren ismi, erkek anlamına da gelir)

EREN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Eren ismi becerikliliği, sıkılığı ve samimiyeti çağrıştırır. Çalışkanlık, organizasyon yeteneği, dostluk, sertlik, kuşku, huzursuzluk, sabır, dayanma gücü, sebat, disiplin ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Kendisinin seçtiği konularda önde olma ve bilgili olma isteğini göstermektedir. Gerçekçilik ve mantığı her türlü ilişkide ve çevrede iyi kullanır. Ayrıca bir şeyler yapabilme, aktif ve faal olma dürtüsünün yoğunluğunu da gösterir. Maddi konularda oldukça pratiktir. Aklın öz disiplin, yeterlilik ve gerçekçilik sınav bölümünü temsil eder.

EREN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Eren Derdiyok, Eren Bakıcı, Eren Talu, Eren Özker, Eren Uluergüven, Eren Balkan, Eren Vurdem

Eren ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alperen, Beren, Ermen, Erkmen, Erman, Emre, Eyüp, Deren, Gülseren, Göymen, Seren Zeren, (E ile başlayan erkek bebek isimleri ) (E ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA EREN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Eren, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

R: Bu harf kişiye akılcı bir karakterden çok, duygularına güvenen ve duygularıyla hareket eden bir kişilik katar. Duygularını ifade etmek “R” harfine sahip olan insanlar için hiç de zor değildir. Onlar açık iletişimi savunan insanlardır.

E: “E” harfi numerolojide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “E” harfi olan kişiler, yeniliklere açık ve yaşamdaki değişimleri kolaylıkla göğüsleyebilen kişiler olurlar.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, kader yollarını doğru yürüyebilmeleri için rutin bir hayatın getirdiği güven duygusunu severek kabul etme enerjisini kişiye katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Eren İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Hukuk, Adalet, Muhasebe, Zoolog veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, girişimci ve yeniliklere açık karakterde kişilerdir. İsmi “N” ile biten kişiler, hayatta karşılarına çıkan değişimlere kolayca çözüm üretebilen ve yaşamı deneyimleme arzuları yüksek, çok yönlü kişileri oluştururlar.

EREN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde mavi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 9, 18, 27 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir