Yaz hamileliği geçirecekler dikkat! Bu ipuçları ile yaz hamileliğinin tadını çıkarın

Sıcak bitkinliği, dehidrasyon ve sıcak çarpması, sıcaklıklar yükseldiğinde herkesi etkileyebilir. Ancak yazın artan sıcaklıklar ve yüksek nem seviyeleri nedeniyle hamile kadınlar üzerinde daha farklı olabilir. Gün boyunca bol su içmek, bol, açık renkli ve nefes alabilen giysiler giymek, doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak ve sıcaklığın en yoğun olduğu saatlerde içeride kalmak, tüm hamile annelerin uyması gereken birkaç yaz hamileliği ipucudur. Yaz aylarında hamile kaldıklarında da bazı hatalardan kaçınmaları gerekiyor.

YAZ HAMİLELİĞİ NASIL ETKİLER?

JAMA Network Open dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir araştırmada hamilelik sırasında ısıya maruz kalma ile daha yüksek ciddi anne hastalıkları riski arasında bir ilişki bulundu.

Yazın hamileliği nasıl etkileyebileceği aşağıda açıklanmıştır:

1. İlk üç aylık dönem (1 ila 12. haftalar)

Jinekolog ve doğum uzmanı Dr Vinatha Puli, ilk üç aylık dönemde vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneğinin hormonal değişiklikler nedeniyle değişebileceğini söylüyor. Hamile kadınlar genellikle sıcak havayla daha da kötüleşebilecek ısı intoleransı, mide bulantısı ve yorgunluğa daha duyarlıdır. Hamile kadınların özellikle sıcak havalarda daha fazla sıvıya ihtiyaç duyması nedeniyle dehidrasyon endişe kaynağı olabilir.

2. İkinci üç aylık dönem (13 ila 26. haftalar)

Bu, çoğu kadın için en rahat üç aylık dönem olarak kabul edilir çünkü sabah bulantıları genellikle azalır ve enerji seviyeleri yükselir. Ancak artan vücut ağırlığı ve kan hacmi, hamile kadınların yaz havalarında sıcak ve terli hissetmelerine daha yatkın hale gelebilir. Sıcakta rahatsız edici olabilecek sıvı tutulması nedeniyle ekstremitelerdeki şişlik daha belirgin olabilir.

3. Üçüncü trimester (27. haftadan doğuma kadar)

Gebeliğin sonlarında, özellikle üçüncü trimesterde, kadınlar sıcaktan giderek daha fazla rahatsız olabilirler. Kilo alımı ve hormonal değişiklikler nedeniyle vücudun doğal yalıtımı artar ve hamile kadınları aşırı sıcağa karşı daha duyarlı hale getirir. Özellikle ayaklarda ve ayak bileklerinde şişme, hava ısındığında daha da kötüleşebilir. Vücudun soğumak için daha fazla çalışması nedeniyle dehidrasyon ve sıcak nedeniyle bitkinlik riski artar. Uzman, sıcağa bağlı stresin bazı durumlarda erken doğuma neden olabileceğini söylüyor.

YAZ HAMİLELİĞİNDE YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER NELERDİR?

Yaz hamileliği sırasında konfor ve güvenliği yönetmeye ve optimize etmeye yardımcı olacak yapılması ve yapılmaması gerekenler şunlardır:

YAZ HAMİLELİĞİ GEÇİRENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

1. Susuz kalmayın

Mevsim ne olursa olsun gün boyu su içmek şarttır. Dehidrasyonu önlemek için her gün en az 8 ila 10 bardak su için. Baş dönmesine, yorgunluğa ve diğer komplikasyonlara yol açabileceğinden susuz kalmaktan kaçının.

2. Güneş kremi kullanın

Dışarıya çıkarken yüksek SPF'li (en az 30) güneş koruyucu uygulayarak cildinizi zararlı ultraviyole ışınlardan koruyun. Dr Puli, hamileliğin cildi güneş ışığına karşı daha hassas hale getirebileceğini, güneş yanığı ve cilt hasarı riskini artırabileceğini söylüyor.

4. Bol ve nefes alabilen giysiler giyin

Pamuk veya keten gibi yaza uygun kumaşlardan yapılmış hafif, bol kesimli kıyafetleri tercih edin. Bu, vücudunuzun etrafındaki hava akışını korumaya yardımcı olacak ve aşırı terlemeyi önleyecektir.

5. Mola verin ve dinlenin

Vücudunuzu dinleyin ve özellikle yorgun veya aşırı ısınmış hissediyorsanız, dinlenmek için sık sık ara verin. Hava gerçekten sıcakken aşırı efordan ve yorucu fiziksel aktivitelerden kaçının.

YAZ AYLARINDA SAĞLIKLI BİR HAMİLELİK İÇİN NELERDEN KAÇINMALI?

1. Kendinizi aşırı zorlamayın

Aşırı efordan kaçınmak için sıcaklığın en yoğun olduğu saatlerde (tipik olarak sabahın geç saatlerinden akşamın erken saatlerine kadar) açık hava aktivitelerini sınırlayın. Açık havada olmanız gerekiyorsa etkinlikleri sabahın erken saatleri veya akşamın geç saatleri gibi günün daha serin zamanlarına planlayın.

2. Öğünleri atlamayın

Enerji seviyelerini korumak ve büyüyen bebeğinizi desteklemek için düzenli, dengeli yemekler yiyin. Uzman, öğün atlamaktan kaçının çünkü bunun kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara yol açabileceğini ve ısıya bağlı komplikasyon riskini artırabileceğini söylüyor. Aslında uygulamanız gereken bir yaz hamileliği diyeti var.

3. Sakin kalın

Mümkün olduğunca serin ve klimalı odalarda kalarak aşırı ısınmayı önleyin. Evde rahat bir sıcaklığı korumak için fanlar veya taşınabilir hava soğutucuları kullanın. Gerekirse vücut sıcaklığınızı düşürmek için soğuk duş veya banyo yapın.

3. Kafein ve şekerli içecekleri sınırlayın

Kafeini seviyorsanız dehidrasyona katkıda bulunabileceğinden alımını azaltın. Bu nedenle uzman, üç veya dört fincan kahve veya çay içmek yerine su, bitki çayları veya doğal meyve suları içmenizi öneriyor.

4. Dar kıyafetlerden kaçının

Sıkı giysiler, özellikle sıcak havalarda hava akışını kısıtlayabilir ve rahatsızlığı artırabilir. Sıkı bel bantları veya karnınızı daraltan giysiler giymekten kaçının.

5. Uyarı işaretlerini göz ardı etmeyin

Baş dönmesi, mide bulantısı, hızlı kalp atışı veya aşırı terleme gibi ısıya bağlı hastalıkların uyarı işaretlerine karşı dikkatli olun. İlgili herhangi bir semptomla karşılaşırsanız doktorunuza danışın.