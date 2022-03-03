Yeni annelerin hayatını kolaylaştıracak 5 tavsiye
Bir bebeği dünyaya getirmek çok güzel bir duygu olsa da fiziksel olarak anneleri çok tüketebilen, insan bedeninin sınırlarını zorlayan bir süreç. Peki bu süreçte hayatınızı nasıl kolaylaştırabilirsiniz?
- Sporu ihmal etmeyin
Hamileliği hareketsiz yatmak olarak kodlayan eski yaklaşımları terk edin. Hamilelik döneminde doktorunuza da danışarak, hangi sporları yapabileceğinizi, vücudunuzu sporla nasıl destekleyeceğinizi planlayın. Doğumdan sonra ise, artık bebeğinizin de dışarı çıkmaya hazır olduğu dönemle beraber, ufak ufak koşulara başlayabilirsiniz. Bu sırada bebeğiniz de sizinle beraber koşabilir. Evet, koşu yapmaya uygun bir bebek arabası edinmeniz durumunda, bebeğiniz de bu koşulardan keyif alacaktır. Sporla beraber vücudunuzun hem fiziksel olarak toparlanması hızlanacak hem de direnç seviyeniz artacaktır.
- Sağlıklı uyuyan bebekler sağlıklı büyür
Uyku bebeklerin hayatındaki en önemli süreç olabilir. Huzurlu ve sağlıklı uyuyamayan bebeğin sağlıklı büyümesi beklenemez. Bu nedenle bebeklerin konforlu bir şekilde uyumasını sağlayacak konforlu, sağlıklı, evinize de uygun doğru bebek beşiğini bulmalısınız. Bu amaçla bebek beşikleri arasında detaylı bir arama yapmanızı öneriyoruz.
- Bebeğin yeteneklerini geliştirmesine izin verin
Kendi başına hareket etmeye başlayan bebekleri hala büyük bir koruma kalkanı içinde tutmak anlaşılabilir bir endişe. Ancak aşırı korumacılık çocukların yeteneklerinin gelişmesini engelleyecektir. Mutfakta unla oynasınlar, evde oyuncaklarını dağıtsınlar ya da bir yürüteç ile evin, bahçenin her yerini keşfetsinler. Onları koruyun ama özgürlük de sağlayın. Böylece ömür boyu ebeveynlerine bağımlı bir birey olmalarının önüne geçmiş olacaksınız.
- Ailece aktivitelere katılın
Bebek bakımı sadece annenin görevi değil. Bu bilincin ailenize netçe yerleşmesi için özenli davranın. Babanın da bebekle ilgili sorumluluk alması, zamanını vermesi, sizin kendinizi dinlendirip tazelemeniz için bilinçli davranmasını isteyin. Bebeğinizle birlikte ailece aktivitelere katılın ve aile bireylerinin de bebeğin sorumluluğunu üstlenmesine izin verin. Ayrıca eğer yaşı büyük başka çocuğunuz varsa, onların da bazı konularda size destek olmasını sağlamalısınız.
- Sosyal çevrenizden kopmayın
Yeni annelerin yaptığı hatalardan biri de, bebeğe odaklanarak sosyal hayattan kopmak olur. Bebeği bahane ederek arkadaşlarınızla görüşmekten, sinemadan, tiyatrodan, konserlerden vazgeçmemelisiniz. Elbette her davete, konsere, etkinliğe yetişmeye çalışmak zorunda değilsiniz ama düzenli aralıklarla bebeğinizi bakıcısıyla veya ananesiyle/babanesiyle bırakıp eşinizle konsere, tiyatroya, akşam yemeğine gitmek, sizi psikolojik olarak çok rahatlatacaktır. Bunu ihmal etmeyin.