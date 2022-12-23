Bebeğinizi kucağınıza aldığınız andan itibaren onun gelişimini izlemek ebeveynler için en keyifli anlardandır. İlk gülümseme de bunların en önemlisidir. Peki, bebekler ne zaman gülmeye başlar, nelere güler? Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi çocuk sağılığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Esra Karabıyık Yüksel anlatıyor...

Yenidoğan bebeğin yüz ifadesi belirsizdir. İlk 3 ayda bebeklerin duyguları yetişkinlerden farklı olarak yalın ve basittir. Memnuniyet veya sıkıntı, hoşnutsuzluk olarak iki temel duyguları vardır. Üçüncü aydan itibaren diğer duygular bu iki uç duygudan farklılaşarak ortaya çıkar.

Yenidoğan dönemi bir hayata uyum sağlama sürecidir. Bu dönemde her çocuk kendine özgü yanıtlar verir. Örneğin parlak ışık, tiz sesler bebeği rahatsız edebilir; aç, yorgun veya üşümüş olmak, ağladığında kimsenin ona yanıt vermemesi bebeğin hoşnutsuzluk hissetmesine sebep olabilir ve genellikle bunu ağlayarak ifade eder. Sıcak bir ortam, tok olmak, rahatça kucaklanmak, ninni dinlemek bebeğinizde memnuniyet oluşturabilir.

BEBEKLER NE ZAMAN GÜLMEYE BAŞLAR? BEBEKLER NEYE GÜLER?

Sosyal gülümseme bebek 5-6 haftalık olduğunda başlar, konuşulduğunda yanıt olarak ses çıkarma gelişir. Bebekler ilk aylarda etrafındaki kişileri ayırt edemese de yüz ifadelerini ve ses tonlarını fark ederler. Gülümsemesine gülümsemeyle yanıt verildiğinde, bebekler bunu anlar ve önemsendiğini ve sevildiğini hisseder. Üçüncü aydan itibaren kendileri için özel olan yetişkinleri diğerlerinden ayırt etmeye başlarlar.

Bebekler kucağa alındığında yüzlerine bir gülümseme yayılır, bu ifade sosyal yanıtın bir göstergesidir.

4-6 ayda bebekler sesli gülmeye başlar. Onu güldüren ve hoşuna giden davranışlar tekrar edilebilir. Bu aylarda bebeğin ismini kullanarak söylenen şarkılar, ses tonu alçaltılıp yükseltilerek ve yüzler birbirine bakacak şekilde yapılan konuşmalar, ona ismiyle seslenmek, çıkardığı seslerin tekrar edilmesi ve ona komik suratlar yapmak onu güldürecektir. Bu dönemde var olan kızgınlık, sıkıntı ve mutluluk duygularının yanına mizah ve sevgi de eklenir.

6. aydan itibaren bebeklerde nesne sürekliliği gelişmeye başlar. Bu dönemde annenin bebeğiyle oynayacağı ‘ce-e’ oyunu onu güldürür ve bu gülümseme, annenin yok olduğunu zannetmesi sonrası onu tekrar görerek sevinmesini ifade eder. Bu nedenle ‘ce-e’ oyunu hem onu mutlu ederek güldüren hem de bebeğin anneye bağlanması için önemli bir oyundur.

7-12. ayda bebekler nesneleri eline almaya ve keşfetmeye başlar. Bu dönemde çıngırak gibi ses çıkaran oyuncakları eline almak, onlarla kendisinin sesler çıkarması, el çırpmak onu mutlu edip, güldürür. Aynı zamanda renkli objeler ve renkli resimler içeren kitaplar ilgisini çekmeye başlar, 6. aydan itibaren bebeklerinize kitap okumanız onların gelişimi için önemlidir.

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