Yenidoğan bebek gelişimi (0-4 hafta) nasıl olmalı?

Yenidoğan döneminde ebeveynlerin akıllarında birçok soru işareti bulunur. Bebeğim ne kadar kilo almalı? Gece beslemek için uyandırmalı mıyım? Uyku düzeni nasıl olmalı? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Aka 0-4 hafta bebek gelişimine dair merak edilenleri anlattı.



0- 4 hafta arasında hafta hafta bebek ne kadar beslenmeli? Kaç cc ile doyar?

0-4 hafta arası dönem ‘yenidoğan’ olarak kabul edilir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Dolayısıyla yenidoğan dönemi, özellikle bu hedefin gerçekleşmesi ve emzirmenin başarılı bir şekilde sağlanması açısından çok önemlidir. Hemen doğumu izleyerek emzirme başlatılmalı ve bebek her istediğinde emzirilmelidir. Emzirme sıklığı ve süresini bebek belirlemelidir. Yenidoğan bebeğin mide kapasitesi 20 ml kadardır. İlk 0-4 hafta arasında bu miktardan başlanarak, 4. haftanın sonunda her emzirmede 100 ml ye kadar çıkar. Bu miktarı bebek belirlemeli ve anne memesinden almalıdır.

0- 4 hafta olacak şekilde her hafta kaç kilo almalı?

Sağlıklı ve zamanında doğan bir bebekte, ilk 4-5 günde doğum kilosunun yaklaşık yüzde 5-6’sı kadar bir tartı kaybı olur. Bu fizyolojik bir kayıptır. 10 gün civarında doğum kilosuna geri gelir. Bu süreci izleyerek haftada 150-250 gram kilo alımı bebeğin doyduğunun göstergesidir.

0- 4 hafta bebek boyu nasıl olmalı?

Zamanında doğan bir bebek doğumda ortalama 50 cm kadardır. 3 aylık olduğunda 8 cm kadar boy artışı olur.

0- 4 hafta uyku düzeni nasıl olmalı?

Yenidoğan günde 16-20 saat kadar uyur ve bu süre gece ile gündüz eşit dağılır. 3 saat kadar uyuyup, 1-2 saat kadar uyanık kalabilir. Genellikle bu dönemde acıktığı için uyanır. Uyku süresi bebekten bebeğe değişebilir.

0-4 hafta bebekler gece uyandırılıp beslendirilmeli mi?

İlk 2 hafta kadar, eğer 3 saatten uzun uyursa, uyandırılıp beslenmeli. Ancak daha sonraki dönemde uyandırmaya gerek yoktur, zira kendisi acıkınca uyanacaktır.

0-4 hafta bebekler neler yapabilir?

Yüzükoyun yatırıldığında başını kısa süre düz tutabilir veya diğer tarafa çevirebilir. Yakalama ve emme refleksleri vardır. Kuvvetli sese irkilebilir. Etrafa sosyal ilgi göstermez, ancak 4. haftalık bazı bebekler gülümseyebilir ve ağlama dışında sesler çıkarmaya başlayabilir.