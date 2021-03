2 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Bebek gelişiminde her ay farklı özellikler barındırıyor. Ancak her bebek her dönemde aynı gelişimi göstermeyebiliyor. 2 aylık bebeklerin gelişimleri ile ilgili detayları bilmek isteyen anne babalar 2 aylık bebek gelişiminde neler olduğunu araştırıyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Filiz Bakar 2 aylık bebek gelişimini anlattı...

2 aylık bebek kilo, boy, gelişimi nasıl olmalı?

İlk 3 ayda bebekler hızlı büyürler. Bebekler arasında fark olmakla beraber bu dönemde bir ay içinde ortalama 800-900 gr kilo alırlar. Boyları ise bir ayda 2.5-4 cm uzar. Baş çevreleri ise 1.5-2 cm büyür.

2 aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalı? Anne sütü yetmiyorsa takviye yapılmalı mı?

Anne sütü ile beslenmelidirler. Anne sütü yetmiyorsa ki bunun en önemli göstergesi bebeğinizin yeterli tartı almamasıdır, bu durumda formül mama desteği yapılabilir.

2 aylık bebek kaç saatte bir emzirilmeli?

24 saat içinde ortalama 8 kez emzirilmelidir. Ancak bu sayı da bebekten bebeğe değişebilir. Bebek acıktığında beslenmelidir. Formül mama alan bebeklerde beslenme aralıkları 4 saat gibi daha uzun olabilir. Emzirme süresi yaklaşık 10 dakikadır. Formül mama alan bebekler ise bir beslenmede 150-180 ml mama alabilirler.

2 aylık bebek her gün kaka yapar mı?

Bu yaştaki bebekler günde ortalama 1-3 kez kaka yaparlar, ancak bazı bebeklerde daha fazla olabildiği gibi bazı bebekler gün aşırı veya 2-3 günde bir yapabilirler. Anne sütü alan bebeklerin kakası daha yumuşak ve sulu iken, mama ile beslenenlerde kaka biraz katı olabilir.

2 aylık bebek neler yapabilir?

Bebeğiniz daha alerttir, sesler çıkarır, vücudunu oynatır, gülümsemeye başlar. Kendi parmaklarını ve ellerini keşfeder. Hareketlerini koordine etmeyi öğrenir. Yüzükoyun yatırdığınızda kafasını kaldırır ve iki yana çevirebilir. Sırtüstü yatırdığınızda kollarını ve bacaklarını öne arkaya sallar. Eline koyduğunuz oyuncağı tutar.

2 aylık bebek zihinsel gelişimi nasıldır?

Sizinle göz kontağı kurar, gözleri ile sizi takip eder. Renkli objeleri takip ederler. Daha sosyalleşmeye başlar.

2 aylık bebek görür mü? Annesini, babasını tanıyabilir mi?

Anne-babasını görür ve tanır. Her iki gözü ile onları takip edebilir. Yüzünüze bakmaktan çok hoşlanırlar ve gülümserler.

2 aylık bebek ne kadar uyur?

Bebekten bebeğe değişimler göstermekle beraber, gece uyuma süresi artar, ortalama 2-4 arasında uzun uyuma periyotları olur. Gündüzleri ise aha uyanıktırlar.

2 aylık yatırma şekli ne olmalı?

Bebeğinizi mutlaka sırtüstü yatırınız. Gündüz saatlerinde 1-5 dakika yüzükoyun yatırın. Bu pozisyon boyun ve gövdenin üst kısmını güçlendirecek ve daha sonra oturma ve emekleme sırasında ihtiyacı olan kaslarının güçlenmesine yardımcı olacaktır.

2 aylık bebek oyuncakları /aktiviteleri neler olmalı?

Gün içinde daha uyanık olmaları onlarla iletişim kurmanıza ve gelişmelerine yardımcı olacaktır. Bebeğinizle konuşun, ona şarkı söyleyin, ona kitap okuyun. Bebeğinizin seslere ve kelimelere maruz kalması dil ve iletişim yeteneklerini geliştirecektir. Bebeğinizle oyun oynayın, ona değişik renk ve şekilde objeler gösterin. Plastik oyuncak ve yumuşak toplar bunun için idealdir. Bebeğiniz size bakmaktan çok hoşlanır, o yüzden sık sık onunla göz kontağı kurun ve ona gülümseyin. Bu, bebeğinizin vücudundan onu iyi hissettirecek kimyasalların salınmasına yol açarak kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır. Banyodan sonra güzel bir masaj da bebeğinizi rahatlatacaktır.

2 aylık bebek aşıları neler?

Bu ayda aşı sayısı fazla olmakla beraber bu aşıları yaptırmanız bebeğinizin bulaşıcı hastalıklarından korunması için çok önemlidir. Bu ayda bebeğinize üç injeksiyon yapılacak: verem aşısı, beşli karma aşı (difteri-tetanoz-boğmaca-çocuk felci-h. İnfluenza) ve zatürre (pnömokok) aşısı.

2 aylık bebek doktor kontrolü var mı?

Bu ayda bebeğinizin büyüme-gelişme kontrolü ve aşıları için doktor kontrolüne götürmeniz önemlidir.

2 aylık bebeğinizde problem olduğunu düşündüren belirtiler nelerdir? Aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz:

8 haftalık olmasına rağmen gülümsemiyorsa

Onu rahatlatmak için her şeyi yapmanıza rağmen bir türlü sakinleşmiyorsa

Vücudunun bir tarafı diğer tarafından daha güçlü ise

Parmaklarını halen sıkı bir yumruk şeklinde tutuyorsa

Ani gürültüler onu ürkütmüyorsa

Yeterli beslenmiyorsa

Kasları gevşek veya katı ise

