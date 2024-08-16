Yetişkinlerin farkına varmadan çocukların fark ettiği 6 şey

Çocuklar çoğu zaman yetişkinlerin sandığından daha dikkatlidir. Onların sadece onlara doğrudan söylediklerimizi değil; kendimiz ve başkaları hakkında nasıl konuştuğumuzu, başkalarına onlar hakkında ne söylediğimizi ve nasıl davrandığımızı da anlarlar.

Uzmanlara, yetişkinlerin fark etmediği, çocukların ne tür şeyler fark ettiğini sorduk....

1. Partneriniz, eş ebeveyniniz veya diğer bakıcıları hakkında ne hissediyorsunuz anlayabilirler

Partnerinize gözlerinizi devirdiğinizde veya kayınpederinize çirkin bir bakış attığınızda incelikli davrandığınızı düşünebilirsiniz. Ancak klinik psikolog Jazmine McCoy, çocukların bu sözel olmayan ipuçlarını yakalayabildiğini söylüyor. Ayrıca, hayatlarındaki diğer ebeveyn veya bakıcılar hakkında yapılan eleştirileri veya olumsuz yorumları, bunları şaka veya alaycılık olarak maskelemeye çalışsanız bile, fark edebildiklerini söylüyor.

McCoy, "Çocuklar bu dinamikleri fark eder, bu yüzden çocuğunuzun etrafındaki diğer ebeveyn ve bakıcılar hakkında övgü dolu sözler söylemeye çalışın; başka bir odada olsalar bile," diyor. "Çünkü muhtemelen sizi hala duyabilirler."

2. Vücut dilinizi okuyabilirler

Diyetisyen Alyssa Miller, çocukların yetişkinlerin kendi vücutları veya diğer insanların vücutları hakkında nasıl konuştuklarının "ustaca farkında" olduğunu söylüyor. Ayrıca vücut dilimizi de okuyabiliyorlar.

Aynada kendinize nasıl baktığınızı gözlemliyorlar ve bundan çıkarımlar yapabiliyorlar. Havuzda hiç mayo giymediğinizi, kilolu çıktığınızda kendinize ait birçok fotoğrafı sildiğinizi veya kameranın karşısına geçmekten tamamen kaçındığınızı fark ediyorlar, diyor.

3. Değer verdiğiniz şeyi anlarlar

“Çocuklar, söylediklerinize ve yaptıklarınıza göre aslında neye değer verdiğinizi fark ederler. Bu bazen sizin değer verdiğinizi söylediğinizden farklıdır,” diyor uzmanlar.

Örneğin, çocuğunuza sporun aslında takım çalışması, yeni beceriler öğrenme ve arkadaşlarınızla iyi vakit geçirmek ile ilgili olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama sonra onları maçtan sonra aldığınızda ilk sorunuz ‘Kim kazandı?’ oluyor.

Muhtemelen çocuğunuza dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu defalarca söylediniz, “ama sonra eğlence parkında daha ucuz bir giriş ücreti alabilmek için yaşları hakkında yalan söylemelerini sağlıyorsunuz,” diye ekliyor.

Markham, çocuklar sizin davranışlarınızı gözlemleyerek ve sonra sizin önemli olduğuna inandığınız şeyler hakkında sonuçlar çıkararak değerleri öğrenirler diyor.

4. Gösterdiğiniz şefkati ya da şefkat eksikliğini anlarlar

Miller, "Fark ettiğim bir şey, farklı çocukların farklı mizaçları olsa da, şefkat ve merhamet gösterme ve alma yeteneklerinin genellikle etraflarındaki yetişkinlerin yansımasıdır" diyor.

Çocuğunuz okulda yaptığı bir hata yüzünden kendini suçluyorsa, çocuğunuzu bu kadar sert davranmaması için rahatlatabilirsiniz. Ancak aksiliklerle bu şekilde başa çıkma eğiliminiz varsa, çocuğunuz bunu fark etmiştir.

Miller, "Çocuklar yetişkinlerin hatalarla nasıl başa çıktıklarını, kendi kendilerine nasıl konuştuklarını, gerçekçi olmayan beklentilerini ve mükemmeliyetçi eğilimlerini fark ederler," diyor.

"Kendine karşı şefkati olmayan veya kendilerine karşı sert olan birçok insan, istemeden çocuklara kendilerine karşı eleştirel ve sert olmayı öğretiyor," diyor. "Aksine, kendilerine karşı nazik olan, hataları kabul eden ve bunları geride bırakan yetişkinler, çocuklara dayanıklılık ve hataları öğrenme fırsatı olarak kullanmayı öğretiyor."

5. Yiyeceklerle ilişkiniz

Çocuklar, hayatlarındaki yetişkinlerin yeme alışkanlıklarına ve yiyecekler hakkında konuşma biçimlerine dikkat ediyorlar. Miller, ebeveynlerin ve diğer bakıcıların çocukların yaptığı yiyecek seçimlerini ve yiyecekler hakkında geliştirdikleri inançlarını "doğrudan etkilediğini" söylüyor.

Miller, "Bir tabak kurabiyenin etrafında 'Bunlar tehlikeli' gibi masum yorumlar, yiyecekleri 'iyi' veya 'kötü' olarak etiketlemek, öğün atlamak veya yemek konusunda suçluluk duymak, hepsi çocuklar tarafından gözlemleniyor ve içselleştiriliyor" diye ekliyor.

Miller, zamanla bu tür yorumlar ve davranışlar bir çocuğun yiyecekle ilişkisini şekillendiriyor ve "potansiyel olarak sağlıksız yeme alışkanlıklarına veya tutumlarına yol açıyor" diyor.

Miller, "Araştırmalar, çocukların hem çocukken hem de yetişkinken ebeveynlerinin yediği yiyecekleri yeme eğiliminde olduğunu gösteriyor" diyor. "Yemeğe karşı dengeli ve olumlu bir yaklaşım modelleyerek, yetişkinler çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve yiyeceklerle sağlıklı bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olabilir."

6. Çocuğunuz hakkında diğer yetişkinlere nasıl konuştuğunuz

Diyelim ki çocuğunuz bir sinir krizi geçirdi. Eve vardığınızda, eşinize "ikinizin geçirdiği harika sabah" hakkında alaycı yorumlar yaparak veya olay hakkında şakalar yaparak olanları anlatırsınız ve bunun muhtemelen çocuğunuzun aklından geçtiğini düşünürsünüz.

McCoy, "Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirler ancak olanlar hakkında olumsuz düşündüğünüzü anlayabilirler ve bu, onların öz saygılarını ve sizinle olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir," diyor.

McCoy, çocuğunuzla ilgili bir şey hakkında ister telefonda ister şahsen bir arkadaşınızla, akrabanızla veya eş ebeveyninizle konuşurken, kullandığınız dile dikkat edin, diye tavsiyede bulunuyor.

McCoy, "Hataya veya soruna odaklanmak yerine, öğrenilen dersten veya sorunu nasıl çözdüğünüzden bahsedin," diyor.