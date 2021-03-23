Hamilelikte bebeğe faydalı ve zararlı besinler nelerdir?

Aslıhan Küçük Budak 23 Mart 2021

Hamilelik döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi, bebeğin büyüme ve gelişmesi için şarttır. Peki hamilelik döneminde tüketilen hangi besinler bebek için faydalı, hangileri zararlı?

Hamilelikte beslenme rutininize eklemeniz gereken besinler;

Su: Hamilelik döneminde içtiğiniz su bebeğinizin yaşamını sürdürdüğü amniyotik sıvının hacmini etkiler. Bu sıvıdaki yetersizlik akciğerlerin gelişimini olumsuz etkiler, bebeğin hareket yeteneğini azaltır ve yapısal bozukluklara yol açar. Bu nedenle günde 2-2,5 lt su tüketmelisiniz.

Süt ve süt ürünleri: Hamilelik döneminde, bebeğin iskelet yapısının gelişimi için yeterli kalsiyum; büyüme ve gelişimi için yeterli protein tüketilmesi büyük önem taşır. Süt, yoğurt, kefir ve peynir en iyi kalsiyum kaynaklarıdır ve protein ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlar. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri yüksek miktarda fosfor, B vitamini, magnezyum ve çinko sağlar.

Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, kuru fasulye, iç bakla, börülce, barbunya gibi kuru baklagiller iyi birer lif, protein, demir, folat ve kalsiyum kaynağıdır. Kuru baklagiller içerdiği lif sayesinde annenin bağırsak sağlığını geliştirir; protein sayesinde bebeğin büyüme ve gelişmesini destekler; demir sayesinde hamilelikte iki katına çıkan demir ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar; folat sayesinde bebekte düşük doğum ağırlığı ve nöral tüp defektleri görülme riskini azaltır ve kalsiyum sayesinde bebeğin iskelet yapısının gelişimini destekler.

Somon: Somon bebeğin göz ve beyin gelişimi için gerekli olan omega-3 yağ asitlerinden ve kemik gelişimi için gerekli olan D vitamininden zengindir.

Yumurta: Yumurta, bebeğin beyin ve omurga gelişimi için elzem olan kolinin en iyi kaynaklarından biridir. Aynı zamanda yüksek kaliteli protein, yağ ve birçok vitamin ve mineral içerir.

Hindi eti: Hindi eti çinkonun en zengin kaynaklarındandır. Bebeğin hücre büyümesinde, beyin gelişiminde ve vücut proteinlerinin yapımında çinkonun önemli bir rolü vardır.

Kırmızı et: Kırmızı et yüksek kaliteli protein kaynağıdır, demir ve kolin açısından da zengindir. Hamilelik döneminde demir ihtiyacı 2 katına çıkar ve ihtiyaç karşılanamadığında gelişen düşük demir seviyeleri, düşük doğum ağırlığı riskini artıran demir eksikliği anemisine neden olabilir.

Avokado: Avokado çok sayıda tekli doymamış yağ asidi içeren sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Sağlıklı yağlar, bebeğin cilt, beyin ve dokularının sağlıklı gelişimine destek sağlar.

HAMİLELİKTE BEBEĞE ZARARLI BESİNLER

Hamilelikte beslenmenizden çıkartmanız gereken besinler;

İyi pişmemiş-çiğ yumurta: Az pişmiş yumurtada bulunan salmonella adındaki bakteri bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri: Hamilelikte yeterli kalsiyum alımı için süt ve süt ürünlerinin tüketimi oldukça önemlidir ancak pastörize olmamış süt, peynir gibi ürünler enfeksiyonlara neden olabilir.

İyi pişmemiş-çiğ et ve et ürünleri: Az pişmiş etler toksoplazma riski taşır bu nedenle etler hiç pembelik kalmayana kadar pişirilmelidir. Salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri de hamilelik döneminde tüketilmemelidir.

Sakatatlar: Sakatatlar yüksek miktarda A vitamini içerir ve hamilelikte yüksek A vitamini tüketiminden kaçınılmalıdır.

Kabuklu deniz ürünleri: Bakteri ve ağır civa içeriğinden dolayı tercih edilmemelidir.

Konserve balıklar: Konserve ürünlerin saklandığı teneke kutular fetal endokrin aktiviteyi olumsuz etkileyen BPA içerir ve aynı zamanda bu ürünlerin uzun raf ömrü nedeniyle bakteri yükü fazla olabilir.

Bitki çayları ve fazla kahve: Fazla miktarda kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceğinden ve bazı bitkiler düşük riski oluşturabileceğinden hamilelik döneminde bu besinlere dikkat edilmelidir.

Tatlandırıcı: Güvenilirliği henüz kanıtlanmadığından, tatlandırıcılar ve tatlandırıcı içeren gıdalar hamilelik döneminde tüketilmemelidir.

Alkol: Alkol güçlü derecede teratojen etkilere sahiptir ve bu nedenle düşük, bebekte gelişim geriliği ve zeka geriliği gibi sorunlara neden olabilir.