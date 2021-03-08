Kuruyemiş kilo aldırır mı?

Aslıhan Küçük Budak 08 Mart 2021

Kuruyemişler besin ve antioksidan içerikleriyle son derece sağlıklıdır, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür ancak yağ ve kalorileri içerikleri de yüksektir. Peki, kuruyemiş kilo mu aldırır yoksa kilo vermeye destek mi sağlar? Yakından bakalım...

KURUYEMİŞTE NE KADAR KALORİ VAR

Kuruyemişler, küçük porsiyonlarda yüksek kalori ve yağ sağlarlar. 1 avuç (25 g) ceviz 155 kkal-15 g yağ, badem 150 kkal-14 g yağ, fındık ise 151 kkal-15 g yağ içerir. Kuruyemişler, kalp hastalığı gibi birçok farklı hastalığa karşı koruyucu etki gösteren doymamış yağlardan zengin olsalar da porsiyon kontrolü sağlanmaz ve avuç avuç tüketilirse kilo artışına neden olurlar.

KURUYEMİŞ KİLO ALDIRIR MI?

Porsiyon kontrolü sağlandığı sürece kilo aldırmaz. 2013 yılında Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayınlanan ve konuyla ilgili 33 çalışmanın değerlendirildiği önemli bir sistematik derleme çalışmasında, düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin kilo, beden kütle indeksi ve bel çevresindeki artışla ilişkili olmadığı bulunmuştur.

KİLO KAYBINI DESTEKLEYEBİLİR

Birkaç büyük gözlemsel çalışma, daha sık kuruyemiş tüketiminin daha düşük vücut ağırlığı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. 2003 yılında Uluslararası Obezite Dergisi’nde yayınlanan ve ABD’de yapılan bir çalışmada, aşırı kilolu veya obez 65 kişiden oluşan katılımcı grubuna bademle desteklenen düşük kalorili bir diyet ve kompleks karbonhidratlarla desteklenen düşük kalorili bir diyet uygulanmıştır. 24 haftalık çalışmanın sonucunda, badem diyeti uygulayanlar ağırlık ve beden kütle indeksinde %62, bel çevresinde %50 ve yağ kütlesinde %56 daha fazla azalma elde etmişlerdir.

İŞTAHI AZALTABİLİR

Kuruyemişler, iştahı düzenlemeye yardımcı olan peptit YY ve kolesistokinin hormonlarının üretimini artırarak ve yüksek yağ ve lif içerikleriyle tokluk süresini uzatarak iştahı baskılarlar. Böylece günlük kalori alımınızı azaltır ve kilo vermenize destek sağlayabilirler.

KAYNAKLAR