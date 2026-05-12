Hande Kazanova'dan 2026 Mayıs ayı burç yorumları

Mayıs 2026 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Mayıs 2026'da yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU 21 Mart-20 Nisan

Mayıs başı oluşan dolunay, para ve maddi değerler alanınızı etkiliyor. Bu dolunay, finansal güvenliğinizle ilgili konuları gündeme getirebilir. 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde ise organizasyon sağlamakta veya disiplinli davranmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle ev, aile ve yuva konularında planladığınız işler varsa, verilen sözleri tutmak kolay olmayabilir. 16 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ay, maddi alanda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Bu yeni ay, para konularında kafanızda şekillendirdiğiniz planları hayata geçirme zamanı. 22 Mayıs, iletişim ve fikir üretimi açısından güçlü bir dönem başlatıyor. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, sosyal medya, eğitim, lojistik, ulaşım, radyo, televizyon gibi alanlarda çalışan Koç burçları, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle dikkat çekebilir.

YENGEÇ BURCU 22 Haziran-22 Temmuz

Mayıs ayında gerçekleşen dolunay, aşk ve keyif temalarını güçlü bir şekilde gündeminize taşıyabilir. Hayatınızda biri varsa, karşılıklı olarak yaptıklarınızın etkisi bu dönem unutulmaz olabilir. 3 Mayıs’tan sonra sosyal çevreniz hareketleniyor ve işten elde edilen gelirleriniz artabilir.16 Mayıs’taki yeni ay çevre değişimlerini destekliyor. Taşınmak, işi bırakmak, yeni bir alana geçmek gibi konularda atacağınız adımlar bu yeni ay tarafından desteklenecek.19 Mayıs itibarıyla kendinize bakım yapabilir, görünümünüzü değiştirebilir, sosyalleşebilirsiniz. 26 ve 29 Mayıs tarihlerinde dikkatli olun. Güzellik, bakım veya lüks harcamalar için uygun zamanlar olmayabilir. 31 Mayıs dolunayı, sağlık konularını gündeme taşıyacak. Sağlığınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

ASLAN BURCU 23 Temmuz-22 Ağustos

Mayıs başında dolunay ev, aile ve yuva konularını hızlandıracak. Bu dönemde iş ve özel hayat dengesini iyi korumaya özen gösterin. 3 Mayıs’tan itibaren iş konuları daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. 14 Mayıs’ta kariyerinizde önemli anlaşmalar ve konuşmalar gündeme gelebilir. 17 Mayıs’tan sonra çevrenizle daha fazla bir arada olmak, yeni ortamlara girmek ve yeni insanlarla tanışmak ön plana çıkacak.19 Mayıs’tan itibaren biraz kendi halinizde olmak isteyebilirsiniz. Elinizi önemli işlerden geri çekmek ve kendinizi dinlemek iyi gelebilir. 31 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay aşk alanınızı etkileyecek. Aşkı yoğun şekilde hissetmek isteyebilirsiniz. Hayatında yaşadığınız gerilimlerin ardından keyifli konulara yönelmek size iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU 23 Ağustos-22 Eylül

Yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. 3 Mayıs’tan sonra seyahatler, ticari faaliyetler, yurt dışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak çalışmalar ve hukuki konular önem kazanacak. 16 Mayıs’taki yeni ay, ticari faaliyetler, geleceğinizi şekillendirecek işler ve bu alanlarda atılacak önemli adımlar açısından sizi harekete geçirecek.19 Mayıs’tan itibaren sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirecek, az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. 26 Mayıs’ta dikkatli olun, iş ve çalışma hayatınızda ve beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizde gerginlikleri tetikleyebilir. 31 Mayıs’taki dolunay ise ev, aile ve yuva konularına daha fazla odaklanmanıza neden olacak.

BOĞA BURCU 21 Nisan-20 Mayıs

Mayıs ayına, ikili ilişkileriniz ve özel hayatınızı etkileyen bir dolunayla giriş yapıyorsunuz. Yeni bir ilişkiye başlama, mevcut ilişkide ciddi kararlar alma, sözlenme, nişanlanma, kız isteme ya da duygularınızı açıkça ifade etme gibi konularda bu dolunay sizi destekliyor. 14 Mayıs’ta kişisel işleriniz ve hedefleriniz için son derece destekleyici bir dönem başlıyor. 16 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay, sizin yeniayınız. Sağlık, görünüm ve kişisel yenilikler konusunda alacağınız her karar destekli olacak.19 Mayıs’tan itibaren akraba ve kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. 31 Mayıs’ta Yay burcunda gerçekleşecek dolunay, parasal konuları gündeme taşıyacak. Bir borç ortaya çıkabilir, bir ödemeyle ilgilenmeniz gerekebilir.

İKİZLER BURCU 21 Mayıs-21 Haziran

Mayıs ayının başında gerçekleşen Akrep dolunayı iş hayatınıza odaklanmanıza neden olacak. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda önemli kararlar devreye girebilir. 5 Mayıs civarında parasal konularda yeterli disiplini sağlayamazsanız, bütçenizde bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. 16 Mayıs’taki yeni ay diğer yeniayların aksine harekete geçmemeniz gereken bir dönem işaret ediyor. 17 Mayıs itibarıyla hareketleniyor ve kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz. Ani bir seyahat ya da eğitim fırsatı sizi heyecanlandırabilir. Aynı zamanda hayatınızda önemli kararların da devreye girdiğini göreceksiniz. 31 Mayıs’ta oluşan dolunay, ilişkiler ve özel hayatınızda önemli kararları gündeme getirecek. Ayrıca bu dönemde yer değişikliği yapmak ya da hukuki bir konuda beklediğiniz haberi almak da sizi mutlu edebilir.

TERAZİ BURCU 23 Eylül-22 Ekim

Mayıs başında para evinizde oluşacak dolunay maddi konulara dikkat çekiyor. Cebinize bir para girebilir, uzun zamandan sonra harcamalarınıza odaklanabilirsiniz. 11 ve 13 Mayıs’ta gerçekten kendinizi şanslı, mutlu, iyimser görecek, para konularında güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Yine paraya dair çözmeniz gereken herhangi bir konu varsa, 14 Mayıs’ta Güneş-Merkür kavuşumuyla bu istekleriniz çok rahat bir şekilde yerine gelebilir. 17 Mayıs’tan sonra seyahatleriniz ya da yurt dışı bağlantı işlerinizin konuşma potansiyeli hız kazanıyor. 19 Mayıs’tan sonra iş hayatınızın hareketlendiğini göreceksiniz. 26 Mayıs’ta para konularında dikkatli olun. 31 Mayıs’taki dolunayda yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle ilgili konular karşınıza gelebilir.

OĞLAK BURCU 22 Aralık-20 Ocak

Mayıs ayında ev, aile ve yuva alanlarınızda yoğun bir tempo yakalayabilirsiniz.1 Mayıs’taki Dolunay, sosyal çevrenizi hareketlendirecek. Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki bir mesele gündeme gelebilir ve onlarla ilişkilerinizde özel bir durumu ya da bir krizi yönetmek durumunda kalabilirsiniz.3 Mayıs’tan sonra aşk hayatınız hareketleniyor. 16 Mayıs’taki yeni ay, aşk hayatınızda önemli kararlar almanız için destek sunuyor. Her türlü sanatsal faaliyet, sportif aktivite ve aşka dair adımlar bu yeni ayın konuları arasında yer alacak.17 -18- 20 ve 22 Mayıs tarihlerini olumlu anlamda değerlendirebilirsiniz. 31 Mayıs civarında, bazı olayların perde arkası açığa çıkabilir. Bu birkaç gün stresli ve gergin geçebilir.

KOVA BURCU 21 Ocak-19 Şubat

Mayıs boyunca hem elinize hem yuvanıza hem de yakın çevrenizdekilere daha fazla zaman ayırmanız gerekecek. Ailevi konularla yoğun şekilde ilgilenmeniz gerekebilir. Ancak zihninizi rahatlatmak adına farklı insanlara, farklı ortamlara ve yeniliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Özel hayatınızda da çeşitlilik arayışınız artabilir.1 Mayıs’taki Akrep dolunayı, kariyer ve meslek hayatınıza odaklanmanıza neden olacak. 16 Mayıs’ta gerçekleşecek yeni ay, yenilenme enerjisi taşıyor. Eviniz, yuvanız, evliliğiniz, ilişkileriniz ve geleceğe dair planlarınızı bu yeni ayla birlikte harekete geçirebilirsiniz.17 Mayıs’tan sonra Merkür, keyif veren alanlarınıza geçiyor. 17–18 Mayıs tarihlerinde aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir; sürpriz bir aşk veya hamilelik haberleri öne çıkabilir.

BALIK BURCU 20 Şubat-20 Mart

1 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay, seyahatlerinizi hızlandıracak; uzak çevrenizden gelecek önemli haberler bu dolunayın ana temalarını oluşturacak. 3 Mayıs’tan itibaren satış, girişimcilik ve iletişim temaları hız kazanıyor. 11–13–14 Mayıs tarihlerini not alın. İletişimsel işlerinizde büyük şans ve fırsatlar devreye girerken, yakın çevrenizden aşk hayatınıza dair güzel destekler alabilirsiniz. Bu süreçte teklifler alabilir, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. 17 Mayıs sonrası Merkür’ün İkizler burcuna geçişi, ev-aile-yuva alanlarınızda hareketi artıracak. Emlak alım-satımkiralama, taşınma, ev eşyası alma gibi konularda adım atmak için bu dönem destekleyici olacak. 31 Mayıs itibarıyla kariyerinize ve işle ilgili konulara daha fazla odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz.

AKREP BURCU 23 Ekim-22 Kasım

1 Mayıs’taki Akrep burcundaki dolunay, sağlığınıza dikkat çekiyor. Hayatınızdaki önemli kararlar, kişisel seçimleriniz ve sağlığınızla bağlantılı konular bu dolunayın ana temalarını oluşturuyor. Ayrıca özel hayatınızdaki gelişmelerin kendi yaşamınıza yansımasını çok daha net görebilirsiniz. 3 Mayıs sonrası, özel hayatınıza daha fazla zaman ayıracak ve sevdiğiniz kişiyle iletişiminizi hızlandıracaksınız. 16 Mayıs’taki yeni ayı, ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli kararlar için değerlendirmelisiniz. 22–29 Mayıs civarı, seyahatlerde temkinli olmanızda fayda var. İş hayatınızda bazı gerilimler ve sorumluluklarla ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. 31 Mayıs ve sonrasında, elinize para geçebilir.

YAY BURCU 23 Kasım-21 Aralık

1 Mayıs’ta Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay bir olayın iç yüzünü ortaya çıkarabilir. Bu dolunay zamanı şartları ve koşulları çok zorlamamanız gerekecek. 3 Mayıs’tan sonra yeni bir işe başlamak, yeni bir projeye dahil olmak, sağlıkla ilgili konularda önemli kararlar almak önem kazanıyor. 16 Mayıs ve sonrası işe dair yenilenmek, yeni başlangıçlar, yeni bir projeye başlama, yeni iş görüşmeleri, yeni bir projeye dahil olma ya da sağlıkla ilgili bilmeniz gereken kararlar konusunda destekleniyorsunuz.17 Mayıs’tan sonra aşkı ve ilişkileri daha fazla hayatınızda konuşacaksınız. 19 Mayıs’ta Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi parasal işlerinizi hızlandıracak. 31 Mayıs’taki dolunayla beraber hayatınızda yeni açılımlar olabilir. Kendinizle, sağlığınızla ve görüntünüzle ilgili önemli kararlar alacaksınız.