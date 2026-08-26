'Bülent Ersoy olayında gerçekler’

KULİSTE OLUP BİTENLER

Gerçekte ne yaşandı? Organizyondan, mekandan, sanatçının ekibine kadar kim varsa sordum. Gecede olup DM’den ulaşanlar da bilgi verdi. İşte cevaplar… Bülent Ersoy 1.5 ay önce yaptırdığı yüz germe ameliyatından sonra kafasına kadar atılan dikişler yüzünden hala çok acı çekiyormuş. Dikişli kafasına bu sıcakta bir de peruk takınca ağrıları artmış. Üzerine bir de ‘klima çarpması’ eklenmiş. Hem estetik ağrısı hem ishal, kusma, titreme ve tansiyon nedeniyle kuliste fenalaşmış. Bu arada yakınları “Başka rahatsızlıkları da var. Bülent Hanım günde bir avuç ilaç alıyor” diyor. Kendisine 4 doktor, 3 hemşire müdahale etmiş. Yani ona yakın-uzak herkes “Alkol almadı” diyor.

BİLETLER 6 BİN TL'YDİ

Sahneye gergin ve halsiz çıkan Ersoy bazı seyircilerin “Nerede kaldınız, saatin farkında mısınız?” sorusu üzerine videolarda izlediğiniz üzere çıldırdı. O gece 3 milyon TL alan Ersoy’a seyirciler en ön için 6 bin TL ödemiş, arka sıralar 1500 TL’ymiş. Bülent Ersoy’un “Gerekirse sahnede öleyim” diyerek çıktığı, menajeri Haluk Şentürk’ün “Doktorunu dinlemedi. Canlı cenaze gibi çıktı” dediği Bülent Ersoy konseri erteleseydi ne olurdu? Kendisi çıldırmaz, ekibi gerilmez, onca para veren seyirci de gittiğine bin pişman olmazdı. Ersoy yaptığı açıklamada “Düşmanlarım çatlasın” demiş ya… Ama bazen insanın en büyük düşmanı kendisidir.

Bülent Ersoy sinirini bozmamak için hakkında yapılan yorumları okumuyormuş.

1.5 ay önce yüzünü gerdiren ve “Lolita oldum” diyen 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un ağrıları devam ediyormuş.