Ah şu gözler!

Nilgün Yıldız 13 Aralık 2021

Göz çevresinde yaşanan en büyük sorunlardan biri hiç şüphesiz kırışıklıklar. Örneğin benim ergenlik yıllarından itibaren başlayan ve mimiklerle yani gülümserken ortaya çıkan kırışıklıklarım zamanla daha da artmaya başladı. Bu aslında biraz da genetik bir durum çünkü aynı sorun annemde de var. Benim bu konuya bulduğum çözüm ise erken yaşlardan itibaren botoks yapmaktı. Ama göz çevresinde sadece kırışıklık sorunu da olmuyor. Göz çevresinde yaşanan sorunlarla ilgili görüştüğüm Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş göz çevresi gençleştirme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği

Göz çevresi gençleştirme için çeşitli tedavi yöntemleri var. Bunlar, ameliyatsız göz kapağı estetiği, göz mezoterapisi, göz peelingi, göz altı dolgusu, botoks, göz altı yağ butonlarının tedavisi.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği ile cilt yüzeyine etki ederek hızlı bir şekilde yenileme sağlayan başta alt ve üst göz kapağı kırışıklıkları olmak üzere pek çok durumda ameliyata gerek olmadan cildi gençleştirmek mümkün. Uygulamanın yapıldığı bölgede gaz halinde bulunan su buharı ve azot, yüksek enerji ile plazma enerjisine dönüştürülüyor. Bu enerji ile cilt üzerindeki lezyon buharlaştırılarak problemli dokuların yok edilmesi amaçlanırken, yeni doku oluşum sürecinin de başlatılmasına yardımcı olunuyor. Bölgesel olarak ciltte sıkılaşma, fazla deriden kurtularak toparlanma meydana gelmesi hedefleniyor. Özellikle cerrahi istemeyen hastalarda kullanılan bir yöntem.

Mezoterapi

Genetik faktörler, stres dolaşım bozukluğu ve gözlenen diğer nedenlerden dolayı göz çevresinde oluşan mor halkalara, göz kapağında oluşan ödeme, çizgi şeklindeki ince kırışıklıklara ve gözaltı torbalarına yönelik uygulanan bir yöntem.

Dolgu

Cilde nem ve gerginlik veren maddelerin kaybıyla ortaya çıkan sorunlardan biri de göz altı morlukları. Estetik kaygı oluşturan bu durum kişinin yorgun, yaşlı ve hasta görünmesine sebebiyet veriyor. Göz altı dolgusu gözümüzün hemen altındaki morluk ve halkaları gidermek için yapılan bir uygulama.

Hyalüronik asit

Göz altındaki çökmeler, morluklar, kahverengi halkaları yok eden; yorgun, hüzünlü ve yaşlı yüz ifadesinden kurtulmanızı sağlayan göz altı dolgusu, göz etrafına uygulanan hyalüronik asit işlemleri de kırışıklıkları gidermeyi amaçlıyor. Ayrıca, göz kapağı ve kaş düşüklüğü çok ilerlemiş kişilere botoks uygulanıyor. Göz kapağı ve kaşların düşük olması, kişiye hüzünlü ve asık bir ifade veriyor. Botoks uygulaması sonrası göz kapağı ve kaş mesafesindeki açılmayı amaçlıyor.