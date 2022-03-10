Hayalet estetikler!

Nilgün Yıldız 10 Mart 2022

Estetik dünyasının son trendleri sizi değişime çağırırken; en hızlı ve en etkili sonuçları almanız için her yeni gün farklı bir yöntem ya da teknoloji ile karşımıza çıkıyor. Gelin en çok tercih edilen yöntemlere daha yakından bakalım...

BÖLGESEL KİLOLARDAN KURTULUN

Sadece kadınların değil erkeklerin de en büyük sorunlarından biri bölgesel yağlanma. Diyetle ya da sporla bir türlü kurtulamadığınız fazlalıklar için en son çıkan uygulamalardan biri de Lipowaves. Imperial Türkiye sahibi ve kurucusu Özlem Posbaşoğlu yöntemle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Lipowaves nedir?

Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması sonucunda güçlü bir yağ kırma etkisine sahip olan bir zayıflama yöntemi. Lipowaves vücutta yağ yakımı etkisini sağlarken aynı zamanda kollajen üretimini uyararak ciltte sıkılaşma etkisi yaratmayı amaçlıyor.

Hangi sorunlar için hangi bölgelere uygulanıyor?

Yağlanma problemi olan her bölgede etkili olabiliyor. Karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgesine dahil uygulanabiliyor.

Uygulama ne kadar sürüyor?

Bir bölge için işlem süresi 40 dakika. Bölge sayısı arttıkça süre değişkenlik gösteriyor.

Uygulama sonrasında sonuçlar ne zaman görülüyor?

İlk seans itibarıyla gözle görülür sonuç elde etmek mümkün. Hatta elektronik ölçüler seans öncesinde alınıyor ve seans bitiminde tekrar alınıyor. Bu sayede kırılan yağ miktarını net bir şekilde tespit etme imkanı sağlıyoruz.

Aynı anda birden fazla bölgeye uygulama yapmak mümkün mü?

İşlemler kişiye özel uygulanıyor. Örnek vermem gerekirse; karın, göbek, bacak hatta kol bölgesine aynı anda işlem uygulamak mümkün.

İşleme kaç seans devam etmek gerekiyor?

Görüşme randevusu esnasında kişinin ihtiyaçları belirleniyor. Ortalama 5-10 seans öneriyoruz.

Selülitler üzerinde de etkili mi?

Evet, selülitler üzerinde gözle görülür bir etkisi oluyor.

İşlem yüze de uygulanabiliyor mu?

Gıdı bölgesine uygulanabiliyor. Yüz ovalini tekrardan şekillendirmek için tercih ediliyor.

Başka hangi yöntemler bölgesel kilolardan kurtulmak için etkili olabilir?

Cryo Lipoline uygulaması -40 derecede yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemi. Dirençli yağlar üzerinde gözle görülür bir etkisi var. Lipowaves Premier, tüm vücutta etkili olan bir yöntem. Önemli ölçüde zayıflama, sıkılaşma ve ödem atıcı özelliğe sahip. Waves işleminin 40 yaş üstü ve altı olmak üzere iki ayrı versiyonu bulunuyor. 40 yaş üstü için yapılan işlem, menopoz öncesi ve menopoz sürecinde kilo vermeye engel metabolik blokajları açmaya yarayan, yağ kırma etkisinin iki kat arttığı bir yöntem. 40 yaş altı dirençli yağlar için olan işlemde ise vücutta direnç gösteren metabolik blokajlar açılıyor. Selülit ve köklenmiş yağlar için kesinlikle tavsiye ediliyor.

ZAMANI GERİ SARIN

Cildimiz maalesef yıllar içerisinde zamana karşı direncini kaybediyor. Yeni uygulamalar, hızlı ve kolay şekilde zamanın izlerini yok etmeye çalışıyor. Bu yöntemlerden biri de 7K Lifting uygulaması. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, “Yaş aldıkça çevresel ve metabolik etkenlere bağlı olarak cildimizdeki fibroblastların yenilenme hızının yavaşlaması, elastin ve kollajen sentezinin azalması ile birlikte özellikle alt ve orta yüz bölgelerinde elastikiyet kayıpları gözleniyor. Bu noktada ise cildimizin en çok ihtiyaç duyduğu ana etken madde vücudumuz tarafından da üretilen hyaluronik asit” diyor. 7K lifting uygulaması kişinin kendi kollajen ve elastin sentezinin artmasını sağlayarak cildin tekrar gerginleşmesine, yukarı doğru hacim kazanmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. İçeriğinde yüksek yoğunlukta ve farklı iki molekül büyüklüğündeki hyaluronik asit karışımı içeren Ha-repair ile birlikte ciltte gençleşme amaçlanıyor.

Dr. Haytoğlu, “7K lifting uygulaması yüzün sağ ve sol kısmı olmak üzere her bir alanda, yedi özel noktada cildin orta katmanına mikro iğnelerle uygulanan bir enjeksiyon tekniği. Bu yöntem 21 gün ara ile 2 seans uygulanıyor. Gerekli görülmesi durumunda altı ay sonra bir seans uygulanabiliyor” diyor.

POPO ESTETİĞİNE SPORTİF YAKLAŞIM

Popo bölgesine litrelerce yağ transfer etmek yerine, daha düşük hacimde yağ kullanılarak hacim artışından ziyade daha yuvarlak şekilli, daha sıkı ve sportif bir popo görüntüsü planlanıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete, “Aşırı yağlanması olmayan kişilerin karın ve bel bölgesindeki mevcut yağ liposuction yöntemi ile alınıyor ve popo bölgesine transfer ediliyor. Vücut kitle indeksi 20 ila 24 arası olan kişiler Skinny BBL için uygun adaylar. Ancak vücut kitle indeksi 20 civarında olduğu zaman genellikle popo protezi kullanımını öneriyorum” diyor.

Skinny BBL adayı kişilerde yağlanma daha az olduğu için klasik BBL’in aksine her zaman karın ve bel bölgesine çepeçevre liposuction yapmak mümkün olmayabiliyor. Bu durumda vücuttaki bölgesel birikmiş yağ dokuları işaretleniyor ve liposuction yöntemi ile toplanıyor. Dr. Sarper Mete, “Ben kendi pratiğimde Power Assisted Liposuction yöntemi ile yağ toplama işlemi gerçekleştiriyorum. Sonrasında toplanan yağlar popoyu şekillendirmek adına ameliyat öncesi hastalarımız ile birlikte planladığımız şekilde popoyu şekillendirmek için gerekli alanlara enjekte ediliyor. Yağ enjeksiyonu yapılırken yağın derin veya yüzeyel dokulara verilmesi dahi farklı etkiler oluşturabiliyor. Portatif ultrason kullanarak yağı popo bölgesine transfer ediyorum” diyor. İster klasik BBL, ister Skinny BBL olsun yağ transfer edilen popo bölgesinin 4-6 hafta kadar basınçtan korunması, verilen yağın yer değiştirmemesi ve kalıcı olması açısından oldukça önemli oluyor.

GENÇLEŞTİRİCİ DOKUNUŞ

Yeni nesil lazer teknolojileri cilt yaşını geri döndürmede oldukça iddialı. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş bu teknolojilerden biri olan Red Touch’ı şöyle anlatıyor; “Kollajen liflerini uyarmakta optimum etkiye sahip olan dalga boyunun belirlenmesi ile geliştirilmiş bir teknoloji.”

Peki kollajen tam olarak nedir? Neden bu kadar önemli? Dr. Mustafa Karataş; “Deri, kemik, kıkırdak, tendon ve dokuların içerisinde bulunan kollajen, fibroblast olarak bilinen hücreler tarafından üretilen bir proteindir. Sert ve lastiğimsi dokuya sahip olan bu protein cildin destek sistemi. Temel yıprandığında üstündeki her şey aynı domino taşları gibi yıkılmaya başlar. Kollajen üretimi azaldığında ya da eskisi gibi kaliteli üretilmediğinde cilt nemini, tokluğunu yitirmeye, elastikiyetini kaybetmeye başlar ve çizgiler, kırışıklıklar kendini gösterir. Nemini yitiren cilt parlaklığını da yitirir, daha donuk, daha cansız görünmeye başlar” diyor. Red Touch’ın sırrı ise özel bir dalga boyunda saklı. Bu teknolojide 675 mm dalga boyu kullanılıyor. Dr. Mustafa Karataş’a göre bu dalga boyunun özelliği sadece kollajen liflerine etki etmesi ve kollajen üretimini en çok tetikleyen dalga boyu olması. Red Touch uygulamasından sadece birkaç gün sonra cilt çok daha parlak, çok daha duru görünmeye başlayabiliyor. Özellikle yüzün orta kısmında gözle görünür bir lift etkisi de hedefleniyor. Tedavi devam ettikçe, hatta tedavi tamamlandıktan sonra da bu olumlu etkiler devam ediyor.

Red Touch derin akne skarlarında da etkili mi?

Özellikle inflamatuar akne denilen akneler estetik görünümü bozan izlere neden oluyor. Aknenin iyileşme sürecinde meydana gelen anormal kollajen üretimi veya kollajen liflerinin bozulması sonucunda ortaya çıkan bu izler hastanın özel yaşamını, sosyal hayatını son derece olumsuz etkiliyor. Red Touch akne skarlarında da son derece başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. Akne skarlarında, o bölgedeki kollajen üretimini artırarak cildin içeriden dışarıya doğru yeniden yapılanmasını, bu yapılanma süreciyle de çukurların içinin dolarak belirsizleşmesi sağlanıyor.

Kaç seans uygulamak gerekiyor?

Tedavi 3-5 seans olarak, hastanın cildinin ihtiyacına göre belirleniyor. Seansların arası üç hafta- bir ay kadar.Altı ayda bir koruyucu bir seans yapılması iyi olur.

İşlem sırasında neler yapılıyor? Tedavinin etkilerini ne zaman gözlemleniyor?

İşlem sırasında ciltte bir yanma hissi oluşuyor, ama bu tolere edilmeyecek düzeyde değil. İşlemin daha konforlu geçmesi için öncesinde cilde anestezik krem uygulanabiliyor. Tüm tedavi 20-25 dakikada tamamlanıyor. İlk seanstan birkaç gün sonra ciltte olumlu etkiler gözlemleniyor. Cilt daha parlak görünüyor, cilt rengi daha eşit ve daha duru bir görünüm alıyor, yüzde bir lift etkisi gözleniyor. Seans sayısı ve ciltteki kollajen üretimi arttıkça bu olumlu etkiler de artıyor. Optimum etki tedavinin tamamlanmasından 1-2 ay sonra ortaya çıkıyor.