Artık dudaklarım var!

Nilgün Yıldız 12 Nisan 2021

Dudak dolgusu şu sıralar herhalde her beş kadından beşinde olan (tabii ki şaka) bir uygulama. Fakat bazı dudaklar o kadar yapay duruyor ki, yaptırmayanlar dudağa ihtiyacı olsa da yaptırmaya bir türlü cesaret edemiyor. Ben de bu kişilerden biriyim. Aslında dudak renklendirmeyi hem konuşmak hem de denemek için Aylin Çetinkaya Güzellik Merkezi’ne gitmiştim. Ama dudaklarıma bakıp senin önce dudağa ihtiyacın var diyince durum değişti. Aslında daha önce de birçok uzman dolgu yaptırmam gerektiğini söylemişti, demek ki kısmet bugüneymiş dedim ve o koltuğa oturdum☺ Peki Baby Dudak Dolgusu nedir? Konuyla ilgili sorularımızı işin uzmanı Aylin Çetinkaya yanıtladı.



Aylin Çetinkaya

Bu dolguyu diğerlerinden ayıran en önemli özellikler neler?

Dudak dolgu uygulamalarında eskiden kalıcı dolgular kullanılıyordu. İçeriğinde dayanıklı kimyasal maddeler vardı. Zamanla bu tür dolguların kullanımı yan etkilerinden ötürü azaldı. Artık doğal dolgular kullanılıyor. Bu dolgular içeriğinde vücutta zaten var olan maddeler olması sebebi ile hem doğal görünümü ile hem de pozitif etkileri ile tercih ediliyor. Doğal dudak dolgusunun içeriğinde Hyaluronik Asit var. Hyaluronik asit vücudumuzda doğal olarak üretilen, dokuların esnekliğini ve yumuşaklığını sağlayan bir maddedir. Zamanla vücutta üretimi azalınca ciltte kuruma, esneklik kaybı ve dokuda zayıflama yaratıyor. Doğal dolgular ile günümüz teknolojisi, Hyaluronik Asitin vücut dışında da üretilerek cildimize enjeksiyonuna imkân tanımıştır. Bu maddelere Amerikan Sağlık Örgütü (FDA) onay vermiştir.

Doğal dolgular ayrıca güçlü su tutma özelliği sayesinde, uygulama bölgesinin nemli olmasını da yardımcı oluyor. Hyaluronik Asit içeren Doğal Baby Dudak Dolgusu yaklaşık 18 ay içinde vücuttan atılabiliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Alanında yetkili hekimler tarafından cilt altına enjeksiyon yöntemi ile yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede, klinik ortamında uygulanıyor.

Kimler tercih ediyor?

Dolgu denilince hacimlendirme, boşluk olan alanı doldurma algılanıyor. Doğal Baby Dudak Dolgusu dudakları sadece hacimlendirmek için değil dudakta var olan asimetrileri gidermek, dudağa nem kazandırmak, kaybolan dudak kontürünü belirginleştirmek, dudak şeklini düzenlemek, yaş ile beraber hacim kaybeden dudakları eski dolgun görünümüne kavuşturmak (gençleştirmek) için de uygulanabiliyor. Günümüzde hemen her alanda göze güzel gelen, estetik görünüm elde etmek istendiğinde, “altın oran” takip ediliyor. Dudaklarda da altın oran, alt üst dudak hacminin 1 ve 1,6 ölçeğinde olması. Örneğin üst dudak altın orana göre ince, alt dudak kalın olduğunda, dudaklar göze hoş görünmüyor. Böyle durumlarda ideal ölçekte üst dudağa doğal dolgu ile hacim verilerek dudak altın orana uyumlu görünüme, şekle ve hacme ulaştırılabiliyor. Sadece dudak çerçeve kontürünün belirgin hale getirilebilmesi ya da var olan kontürün eksik alanlarının tamamlanabilmesi yine doğal beybi dudak dolgusundan yardım alınabiliyor.



Ne kadar süre sonra dudak biçimleniyor?

Uygulama 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılıyor. İlk anda dudakta uygulama bölgesinde hafif ödem olabiliyor. Uygulama sonrası buz kompresi yapılarak ödem giderilebiliyor. Dudak hemen ideal şeklini alıyor.

Ne kadar dayanıyor?

Hyaluronik asit içeren Doğal Baby Dudak Dolgusu, yaklaşık 18 ay içinde vücuttan atılıyor. Dolayısıyla kişiye, uygulanan dolgu miktarına göre değişmekle beraber, yaklaşık 18 ay kalıcı.

Dolgu yaptıracaklara ne tavsiye edersiniz?

Bir kere bu alanda yetkili ve uzmanlığına güvendiğiniz bir hekim tarafından yapılması çok önemli. Bazen ucuzluğuna kanarak yetkili olmayan kişilere, doğal ve cilt sağlığına uygun içeriği olmayan, (FDA) onayı olmayan dolguları yaptırmış kişilere rastlıyorum. Güzel olmak için sağlığı riske atmak doğru değil. Bir de gerçekten ihtiyaç varsa bu tür işlemlerin yapılmasını doğru buluyorum. İhtiyaç olmadığında yapılan her uygulama kişiyi doğallıktan uzaklaştırır, uzun vadede mutsuz eder. Bu yüzden mutlaka tecrübesine güvendiğiniz hekimlere danışılmasını tavsiye ediyorum. İkincisi yapılan dolguyu açılmadan önce görmeniz lazım. Bunu doktorunuzdan talep edin. Dolgu materyalleri tek kullanımlık hazır enjektörler içinde satılır. Dolayısı ile doktorunuz sizin yanınızda o paketi açıp size gösterdikten sonra uygulamalıdır. Bu arada dahil olduğunuz bir tedavi süreci varsa, kullandığınız ilaçları mutlaka doktorunuza bildirin. Özellikle aspirin gibi kanı sulandıran ilaçlar morluğa sebep olabilir.

Kadınların en özel dönemi, hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu uygulamaların yapılmasını sağlıklı bulmuyorum. Bu dönem bittikten sonra yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Doğal Baby Dudak Dolgusu’nu nasıl yaptırdığımı ve sonucu merak ediyorsanız youtube kanalımdan uygulamayı izleyebilirsiniz.