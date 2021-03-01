Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Kağıttan Hayatlar'ın ilk fragmanı yayınlandı

Netflix, başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, heyecanla beklenen yeni orijinal filmi Kağıttan Hayatlar'ın resmi fragmanını paylaştı. Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait. Peki Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KAĞITTAN HAYATLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

KAĞITTAN HAYATLAR'IN FRAGMANI NETFLİX TARAFINDAN PAYLAŞILDI

1 saat 37 dakika uzunluğunda bir drama filmi olarak karşımıza çıkacak Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı.

Sen nereden çıktın Ali? Kağıttan Hayatlar 12 Mart’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/20JxV74fr6 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 1, 2021

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğru gibi isimler yer alıyor.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peki Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

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