El Turco dizisi ekranlara geldi... İşte El Turco'nun oyuncu kadrosu ve dizinin konusu...

Can Yaman'ın başrolünde olduğu "El Turco" dizisi, 2 Nisan'da Gain platformunda izleyiciyle buluştu. Dizi, 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana seferi sırasında yaralanan ve İtalya'nın Moena köyüne sığınan Hasan Balaban'ın hikayesini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Can Yaman'ın yanı sıra Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Madalena Aragao, Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz gibi isimler yer alıyor.

Dizi, Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim kaleme almıştır.

"El Turco" dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Can Yaman: Hasan Balaban

Greta Ferro: Gloria

Will Kemp

David Nykl

Kieran O'Reilly

Veronica Ferres

Madalena Aragao

Haluk Piyes

Hüseyin Avni Danyal

Armağan Oğuz

"El Turco" dizisi, 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana seferi sırasında yaralanan ve İtalya'nın Moena köyüne sığınan Hasan Balaban'ın hikayesini anlatıyor.

Dizinin ana hatları şu şekilde:

Tarihsel Arka Plan: Dizi, 1683 Viyana Savaşı'nın ardından geçiyor. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki genişleme çabalarının önemli bir dönüm noktasıydı.

Hasan Balaban'ın Yolculuğu: Yaralı bir Osmanlı yeniçerisi olan Hasan Balaban, savaşın ardından İtalya'nın Moena köyüne sığınır. Burada, yerel halkla etkileşime girer ve onların yaşamlarına dahil olur.



Köydeki Yaşam: Dizi, Moena köyündeki yaşamı, yerel halkın karşılaştığı zorlukları ve Hasan Balaban'ın bu topluluk içindeki rolünü ele alıyor.



Kahramanlık Hikayesi: Hasan Balaban, köyde bir kahraman figürüne dönüşerek yerel halkın hakları için mücadele eder.

Özetle, "El Turco" dizisi, tarihi bir arka plan üzerinde şekillenen, kahramanlık, kültürel etkileşim ve insanlık hikayelerini bir araya getiren bir yapım.