Dünyayla Benim Aramda konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? Disney+ orijinal dizisi geliyor!

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir? sorusu sıklıkla merak konusu oluyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili Disney Plus'tan açıklama geldi. Yapımdan yeni bir fragman daha bugün izleyiciyle buluştu.

Dünyayla Benim Aramda Konusu Nedir?

‘Dünyayla Benim Aramda’, büyük bir aşk ve tutkuyla başlayan ilişkisinin artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Popüler bir oyuncuyu canlandıran Buğra Gülsoy ve başarılı bir derginin genel yayın yönetmenine hayat veren Demet Özdemir’in ilişkilerinin mercek altına alındığı dizinin yayınlanan fragmanında duyulan “On beş milyon insan arasında bulduk birbirimizi ama aynı evin içinde kaybettik.” sözleri, seyirciye aşkta değişen dengelerle ilgili sürükleyici bir hikayenin sinyallerini veriyor.

Dünyayla Benim Aramda Ne Zaman Yayınlanacak?

Disney Plus'ta yayınlanacak dizinin yayın tarihi 14 Eylül olarak açıklandı.

Dünyayla Benim Aramda Fragman İzle

Dünyayla Benim Aramda Oyuncu Kadrosu

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer yaparken, senaryosunda Pınar Bulut imzası yer alıyor.