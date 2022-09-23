Wednesday dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeni bir Tim Burton dizisi!

Wednesday dizisi ne zaman yayınlanacak? Tim Burton'ın yeni dizisi afişinin paylaşıldığı andan beri heyecana neden oldu. Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtlarını paylaştık.

Wednesday Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Wednesday dizisi, 23 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda Netflix ekranlarında yayınlanacak.

Wednesday Dizisi Konusu Nedir?

Tim Burton'ın yönettiği ve baş yapımcısı olduğu Netflix dizisi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.

Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

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Netflix, usta yönetmen Tim Burton'ın hayal gücünün ürünü olan Wednesday dizisinin afişini paylaştı.

"Çığlık" yıldızı Jenna Ortega, Netflix'in Addams Ailesi dizisi "Wednesday"de Ricci'nin 90'larda ünlü rolü olan Wednesday Addams'ı oynayacak.

Ricci ise, Addams Ailesi dünyasına geri adım atmanın nasıl bir şey olduğu hakkında "Süper eğlenceli. Tim Burton'la çalışmayı çok seviyorum. Gwendoline Christie ile çalıştım, harikaydı. Ve Jenna, inanılmaz." dedi

Ricci röportajın devamında; "Hayatta hiç kimse bana bir şey vermeyecek. Bu hayatta harika zaman geçireceğim. İstediğimi yapacağım. En iyi zamanımı geçireceğim. Karakter için birini öldürmek gibi aşırı duygular hissettim ama asla yapmazdım çünkü aklım başımdaydı. Ama içimdeki o çılgın hissi alıp sadece aklımın olmadığını hayal edebiliyorum ve o zaman işe yarıyor. Böyle karakterleri oynamayı seviyorum çünkü onlar benim insan olarak olduğum kişiden çok farklılar. Bu yüzden bir şey senden uzaktayken oraya gitmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum." dedi.

Wednesday Dizisi Oyuncu Kadrosu

Jenna Ortega (Wednesday Addams),

Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems),

Jamie McShane (Şerif Galpin),

Percy Hynes White (Xavier Thorpe),

Hunter Doohan (Tyler Galpin),

Emma Myers (Enid Sinclair),

Joy Sunday (Bianca Barclay),

Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka),

Moosa Mostafa (Eugene Ottinger),

Georgie Farmer (Ajax Petropolus),

Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Diğer Oyuncular: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) ve Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Genç Gomez)

Konuk Oyuncular: Victor Teodor Dorobantu (Thing), Calum Ross (Rowan Laslow), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Rita Santiago)

Dizi Sorumluları / Baş Yapımcılar / Senaristler: Alfred Gough ve Miles Millar

Yönetmen / Baş Yapımcı: Tim Burton

Baş Yapımcılar: Steve Stark, Andrew Mittman (1.21 Entertainment), Kevin Miserocchi (Tee and Charles Addams Foundation), Kayla Alpert, Jonathan Glickman (Glickmania), Gail Berman, Tommy Harper, Kevin Lafferty