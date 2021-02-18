Baharın müjdeleyicisi ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Son günlerde merak edilen konulardan birisi de cemre düşmesi... Özellikle karlı havanın tüm yurdu etkisi altına almasının ardından baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ne zaman ve nereye düşeceği araştırılıyor. Cemre düşme tarihleri üç aşamada gerçekleşiyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaların ısınmasını temsil eden, bahar bayramı nevruzun yaklaştığının da göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat’ta havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkincisi cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart’ta toprağa düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

“Cemre düşmesi” ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Yaklaşık bir yıl önce AA cemre konusu işlemişti... "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

CEMREYE ÖZGÜL BAZI RİTÜELLER

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde önemli yer tuttuğunu söylemişti... Isınmayan toprağa atılan tohum yeşermeyeceğinden, çiftçilerin tohum ekmek ya da bağ sürmek gibi işlere başlamak için cemrenin düşmesini beklediklerini belirten Emeksiz, cemrenin düştüğü tarihlere ilişkin bazı ritüelleri de şöyle anlatıyor...

“Rize halkı cemre düştüğü zaman çocuklarına çarık giydirmezdi. Ege Bölgesi’nde koç ve teke katımı, üçüncü cemrenin düşüşü hesaplanarak yapılırdı. Yeni doğan yavruların aşırı soğuktan etkilenip ölmemeleri için koyun ve keçilerin doğurma zamanı üçüncü cemrenin düşüşüne denk gelecek şekilde yapılırdı. Orta Rodop bölgesindeki Türk köylerinde yaşayan yaşlılar arasında cemreyle ilgili birtakım inanış ve uygulamalar halen varlığını korumaktadır. Buradaki halk; kışın ve karın ‘kendini unutan tembel bir nesne’ olduğuna inanmaktadır.

Eskiden ailedeki en yaşlı kadın cemrenin düştüğü gün ateşteki külleri bir kaba doldurup avludaki karın üzerine daire şeklinde serpermiş. Daha sonra insanlar, cemrenin düştüğü gün karla buzla kaplı yollara kül, kum ve çakıl dökmek yerine ot, çöp, çiçek kırıntıları serpmeye başlamışlardır. Bu uygulamaları yapanlar Toprak Ana’ya ‘Ağaçlar, otlar ve çiçekler sana dönüş için hazır’ dediklerini belirtirler.”