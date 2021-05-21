Mothersmart® ile Sağlıklı Geleceğe

Kadın sağlığı için çok önemli olan menstrual döngü ve hijyen, ovülasyon, doğurganlık, gebelik, hormon takibi ve doğum sonrası oluşan inkontinansın tedavisi gibi konulara odaklanarak smart çözümler sunarken bu benzersiz yeni nesil ürünlerle jinekoloji ve kadın doğum alanına da katkı sağlıyor.

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