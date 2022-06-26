2022 yaz tatilinde nereye gitmeli diyenler için: 12 rota önerisi

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAK

DATÇA, MUĞLA

Datça’nın virajlı yollarında kıvrıla kıvrıla ilerleyerek Deve Boynu Yarımadası’nın en ucuna kadar gitmek; Knidos Antik Kenti’ni ve antik kentin içindeki plajlarda ister Ege’nin ister Akdeniz’in sularında serinlemek muhteşem Datça anlarından biridir bizim için. Bir de Datça’nın merkezi ile Knidos arasında kalan güzellikler var. Datça’nın merkezi, yürüyerek ulaşabileceğiniz iki güzel koy arasında. Doğu yönüne bakan Datça Limanı, kuzeyde Kumluk Plajı ve güneyde Taşlık Plajı’nı birbirinden ayırıyor. Şehrin içinde olan bu plajlar haliyle biraz kalabalık. Siz de bizim gibi Datça’ya kadar gitmişken şehir manzarasından ve betondan uzaklaşmak, sadece yeşil ve mavinin hakim olduğu bakir plajlarda yüzmek isterseniz; otomobille gidebileceğiniz muhteşem koylar var. Denizin hemen kıyısındaki ağaçların gölgesinde dinlenebileceğiniz ve yeşilin denizin mavisine yansıdığı sularda yüzebileceğiniz bu plajlar bizim için Datça’nın özeti. Bizce Datça’nın en güzel plajı olan Akvaryum Koyu (Palamutbükü Plajı’nın bitişiğindeki) ve konfor arayanlar için restoranlar ve kiralık şezlonglu özel plajları olan -ki bizce girişindeki halk plajı en güzel kısmı- Kargı Koyu; Kefalonya’nın bakir plajlarını hatırlatıyor. Kurubük, Akvaryum Koyu’ndan sonraki favorimiz ve manzarası eşsiz bir koy. Hayıtbükü Koyu ise hem doğanın içinde olmak hem de ailesinin konforu eksik olmasın isteyenler için. Hayıtbükü, kendi başına mutlu bir gezegen gibi. Datça Yarımadası’nda pansiyon arayan, özellikle çocuklu ailelere bu köyü tavsiye ederiz. Çam ağaçlarının altında kamp yapmak ve sabahları yüzünüzü denizde yıkamak için Akçabük Plajı’nı listenize ekleyin!