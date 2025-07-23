Bruce Willis'in sağlık durumu iyice kötüye gidiyor: Artık konuşamıyor
Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ABD’li ünlü aktör Bruce Willis, mart ayında 70 yaşına girdi. Ailesinin bir an olsun yalnız bırakmadığı usta oyuncudan üzen haber geldi. Bruce Willis'in sağlık durumu giderek kötüleşiyor.
Bruce Willis, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Oyuncunun bu kararı sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.
KIZI, ARTIK KONUŞAMADIĞINI AÇIKLADI
Willis'in kızı Tallulah Willis, yaptığı son açıklamada babasının artık konuşamadığını duyurdu.
Ünlü oyuncunun sadece motor becerilerini değil, aynı zamanda ünlü bir isim olduğunu ya da hangi projelerde yer aldığını bile hatırlamakta zorlandığını ifade etti.