Bruce Willis'in sağlık durumu iyice kötüye gidiyor: Artık konuşamıyor

Bruce Willis, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Oyuncunun bu kararı sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.

KIZI, ARTIK KONUŞAMADIĞINI AÇIKLADI

Willis'in kızı Tallulah Willis, yaptığı son açıklamada babasının artık konuşamadığını duyurdu.

Ünlü oyuncunun sadece motor becerilerini değil, aynı zamanda ünlü bir isim olduğunu ya da hangi projelerde yer aldığını bile hatırlamakta zorlandığını ifade etti.