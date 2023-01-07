4 adımda kolay ve etkili cilt bakımı nasıl yapılır?

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Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
- ADIM
TEMİZLEYİCİ
Cilt temizliği cilt bakımın hiç değişmeyen ve değişmeyecek rutinidir. Cildinizi günde iki defa hem sabah hem de akşam temizlemeniz çok önemli. Birçoğumuz gündüz temizleme adımını es geçiyor oysa sadece gece temizliği değil, sabah temizliği de şart. Cildi temizlemek sadece kirden değil aynı zamanda cildimizi yağdan da arındırıyor. Cilt temizleyici seçerken cilt tipinize en uygun olanı seçmek çok önemli. Eğer siyah noktalara sahip bir cildiniz varsa jel tipindeki temizleyicileri tercih etmelisiniz. Hassas ciltlerin jel ve köpük ürünleri kullanması gerekiyor. Bu ürünler genelde suyla yıkanarak kullanılıyor. Kuru bir cildiniz varsa size en uygun ürün, kremsi yapıda olanlar. Bu ürünler genelde yüze sürülerek kullanılıyor ve sonra tonikle temizlenmesi tavsiye ediliyor. Karma ciltler içinse durulanmayan micellar makyaj temizleyiciler ideal.
- ADIM
TONİK
Cilt bakımının ikinci adımı ise tonik uygulaması. Yüzünüzü uygun bir ürünle temizledikten sonra mutlaka tonikle üzerinden geçmelisiniz. Tonik, cilt temizliğinde tam olarak kurtulamadığınız kirin temizlenmesini sağlar. Yeni nesil tonikler eskilere göre içerik bakımından da oldukça farklı. Birçoğunun içeriğinde hyaluronik asit, antioksidanlar, amino asitler ve seramidler bulunuyor. Yağlı ve kuru ciltler için ideal olan toniklerin içeriğindeki alkol de cilde zarar vermeyecek miktarda.
- ADIM
SERUM
Serum konusu her zaman bir karmaşa... Cilt bakımının hangi aşamasını oluşturduğu çoğumuz için bir bulmaca. Temizlik ve tonikten sonra, nemlendiriciden önce kullanmak en iyi şekilde etki etmelerini sağlıyor. Serumlar farklı sorunlara farklı çözümler sunuyor ve hemen hepsinin içeriği değişik. Lekelerle savaşan, yaşlanma karşıtı etkisi olan, canlandırmaya yardımcı, parlaklık veren birçok alternatifi var. İçeriklerinde yer alan maddelere göre serumlar gündüz kullanılabilecekleri gibi sadece gece de kullanılabiliyor. Geleneksel denilen ve daha önceki yıllarda kullandığımız serumlar genelde su bazlıydı. Yeni çıkan serumların çoğu ise yağ bazlı. Eğer tedavi amaçlı serum kullanıyorsanız önce su bazlı olanı sonra yağlı olanı kullanmanız daha doğru olur.
- ADIM
NEMLENDİRİCİ
Serumlardan sonra kullanılan nemlendiriciler, serumun içeriğindeki bileşenlerin cilde etki etmesine yardımcı oluyor. Ağır moleküllere sahip bir nemlendirici, cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve serumdaki aktif maddeler ciltle etkileşime giriyor. Nemi cilde hapsettiği için fiziksel bir engel yaratmış oluyor. Gündüz ve gece için aynı nemlendiriciyi kullanabilirsiniz. Fakat geceleri içeriği daha zengin nemlendiriciler de kullanabilirsiniz. Bunun sebebi gece uyurken cildin ürünleri daha doğru şekilde emmesi. Gündüz güneş ya da rüzgar gibi etkenler varken gece bunların olmaması da cilt için bir avantaj. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmek ise doğru sonucu alabilmeniz için çok önemli. Örneğin kuru bir cildiniz varsa lipitleri harekete geçirecek bir ürün kullanmalısınız. Hassas bir cilt için tercihiniz anti-inflamatuarlar olmalı. Ayrıca cildi sıkılaştırıcı ürünler de kullanmak isteyebilirsiniz. Tercihinizi cildinizin ihtiyacına göre yapın.
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AROMATHERAPY HAPPY MOOD FACE CLEANSER
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YVES SAINT LAURENT TOP SECRETS TONING&CLEANSING WATER
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SENSAI (BEYMEN) ULTIMATE THE CREAMY SOAP