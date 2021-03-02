BluTV'nin yeni komedi dizisi Acans'ın ilk tanıtımı yayınlandı

BluTV, ‘Acans’ isimli yeni komedi dizisini izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın paylaştığı yeni dizi ‘Acans’ 11 Mart Perşembe günü BluTV'de olacak. Dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. BluTV'nin yeni dizisi Acans'ın konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım:

ACANS DİZİSİ KONUSU NE?

Yayınlanan fragman, ajansta yaşanan absürt anları gözler önüne sererken, izleyicileri ajansın ilginç karakterleriyle tanıştırıyor.

Kafası bir hayli karışık ajans başkanı, her biri nevi şahsına münhasır çalışanları ile her bölüm kaprisli müşteriler, problemli ünlüler ve gündelik krizlerle uğraşmak zorunda olan bir reklam ajansının komik hikayesinin anlatıldığı ‘Acans’ın bölümlerine birçok ünlü isim de konuk oluyor. Ali İhsan Varol ve Mansur Ark'ın yer aldığı ilk fragman, diziye konuk olacak diğer sürpriz isimlere dair merakı da artırıyor.

ACANS DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda, Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın yanı sıra Birkan Akyol, Can Sertaç Adalıer ve Melisa Berberoğlu’nun bir araya geldiği ‘Acans’ın senaryosu Ayberk Çınar’ın kaleminden çıkarken dizinin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ve Can Yücel üstleniyor.

ACANS TANITIM FRAGMANI

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