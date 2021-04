Gülseren Buğdaycıoğlu'nun romanından: Camdaki Kız

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız OGM Pictures imzalı. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikâyesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ı Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor. Dizinin ilk bölümü perşembe akşamı yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin internet sayfasında Camdaki Kız'ın konusu ile ilgili şu bilgiler veriliyor: Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek bir araya geliyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KARAKTERLERİ

Nalan (Burcu Biricik)

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.



Gülcihan (Devrim Yakut)

Gülcihan, Rafet Koroğlu’nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet’le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet’ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat’tır. Sedat’ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.

Döndü (Feri Baycu Güler)

Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan’ın hemşerisidir. Gülcihan’ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.

Sedat (Feyyaz Şerifoğlu)

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

Tako (Hamza Yazıcı)

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir.

Cana (Hande Ataizi)

Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızıdır. Evlidir ve iki oğlu vardır. Cana neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır.

Billur (Merve Polat)

Nalan’ın en yakın arkadaşıdır. Yakın olmalarının sebebi, birbirlerinin tam olarak zıddı olmalarıdır. Nalan, kendini Billur’un yanında iyi ve rahat hisseder. Billur için bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Dünyanın dayattığı tüm kalıpları rahatça sorgulayabilen, açık fikirli biridir. Kendine her zaman çok özen gösterir.

Hafize (Nihal Menzil)

Feride ve Adil’in evlerinde çalışan yardımcılarıdır. Nalan’ın doğduğu günden beri bakıcısıdır. Feride’nin sözünden çıkmaz. Adil’e ise büyük bir sevgi duyar. Kendini Nalan’a adamıştır ve bundan dolayı mutludur. Nalan’ın daha mutlu yaşayabileceği bir evlilik yapması en büyük hayalidir. Ailenin karanlık geçmişindeki sırrı bilen üçüncü kişidir.

Feride (Nur Sürer)

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

Selen (Selma Ergeç)

Selen, Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet’in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen’in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.

Adil (Şerif Erol)

Nalan’ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan’ı çok sever. Karısı Feride’nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.

Rafet (Tamer Levent)

Koroğlu ailesinin başı ve çok zengin bir işadamıdır. Çok fakir bir hayattan geldiği için paranın kıymetini bilir, savrukluğa asla müsamahası yoktur. Koroğlu Malikanesinde tüm yiyeceklerin bir gramajı ve ölçüsü vardır. Her şey sayılı ve sınırlıdır. Elektrik, ısıtma, benzin, yiyecekler, içecekler… Her şey Rafet bey’in uygun gördüğü miktarda dağıtılır ev halkına. Ancak Rafet Bey zenginliğini muhtaçlarla paylaşmaktan asla çekinmez. Her zaman ihtiyaç sahiplerine bolca yardım yapar.

Zafer (Tuğrul Tülek)

Selen’in kocasıdır. Zamanında çok zengin olan babası, o evlendikten sonra iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin oğlu haline gelmiştir. Ailesinin yaşadığı büyük yıkımdan sonra kaybettiği prestiji, Selen’in kocası ve Rafet Koroğlu’nun damadı olarak yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Genel olarak her şeyi, her durumu alaycı bir ifadeyle karşılayan Zafer, dışardan bakıldığında hiçbir şeyi takmayan bir adam gibi görünmektedir.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM

Peki, Camdaki Kız'ın ilk bölümünde neler anlatıldı? Dizinin ilk bölümü tanıtımında şu bilgiler verilmişti: Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir.

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?