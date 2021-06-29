Şahsiyet bu akşam başlıyor... İşte ödüllü dizinin konusu...
Yaz dönemiyle birlikte izleyici ile buluşacak dizilerden biri de Şahsiyet... Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı dizi Emmy ödülüyle gündeme gelmişti. Peki, Şahsiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi? Yakından bakalım..
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, PuhuTV yayınlanan Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Şahsiyet dizisi bugün (29 Haziran 2021) ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Dizide alzheimer hastası seri katil Agah karakterini canlandıran Haluk Bilginer, Emmy ödüllerinde 3 adayı geride bırakmıştı. Bilginer, ödül sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey" demişti. Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, "İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun" diye konuşmuştu. Peki, Şahsiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Birlikte bakalım:
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?
Şahsiyet dizisinin konusu PuhuTV'nin sitesinde şu şekilde yer alıyordu: Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder.
Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
ŞAHSİYET DİZİSİ 1. BÖLÜM
Şahsiyet'in ilk bölümünde Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.