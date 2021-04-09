Burcu Biricik: Bu kez Nalan karakteriyle karşımızda

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 8 Nisan'da izleyici ile buluştu. Dizide yer alan oyunculardan Burcu Biricik bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Biricik'e olan ilgili arama motoru Google'da da görünüyor. Burcu Biricik kimdir? Nereli, boyu, burcu bir anda arananlar arasına girdi. Burcu Biricik ve biyografisine geçmişteki röportajlar ışığında yakından bakalım...

"Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır"... Burcu Biricik'in Camdaki Kız dizisinde canlandığırdığı Nalan karakteri bu ifadelerle tanıtılıyor... Peki, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Burcu Biricik kimdir? İşte Burcu Biricik'in kısa bir biyografisi...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik'in internet sitesinde biyografi kısmı için şu bilgiler veriliyor: Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yer alarak başladı. Burada sahnelenen "İkinin Biri", "Yaşlı Hanımın Ziyareti", "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. Günümüzde televizyon, sinema, tiyatro ve reklam projeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre ise Burcu Biricik'in biyografisi özetle şöyle: Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya Elmalı'da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.

Biricik 2016 yılında Habertürk'e verdiği bir röportajda Güzellik Yarışmasına katıldığı dönemi şöyle anlatmıştı: Lisede okurken, annem, abim ve ben birlikte yaşıyorduk. 3 ev arkadaşıydık. Onlar çalışıyordu, ben de yazları eve katkım olsun diye iş bakıyordum. Asistanlık filan yaparım diye, bir ajansa gittim. “Güzellik yarışmamız var. Seni oraya alalım” dediler. Annem ve abim katılmamı istediler. Birinci oldum. O taç, annemin evinde güzel bir anı olarak duruyor.

BURCU BİRİCİK'İN BURCU

Burcu Biricik Boğa Burcu'dur. Arama motorunda yer alan bilgilere göre boyu 1.70.

Tıklayın: BOĞA BURCU ÜNLÜLERİ

TANIDIĞI TEK KİŞİ BİLE OLMADAN İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Elele'nin 2019 yılında Burcu Biricik ile yaptığı röportajda şu ifadeler yer alıyordu: Hikayesinin başlangıcı tanıdığı tek bir kişi bile olmadan İstanbul’a yerleşmesiyle başlıyor; oyunculuk piyasasını hiç bilmemesine, cebinde parası olmamasına rağmen İstanbul’a gelmiş olması belki de şımarıklığa mahal vermeyen özgüveninin ve profesyonelliğinin arkasındaki sırdır. Burcu Biricik ismini neden Türk oyuncuları içinde hafızalarımıza seve isteye kazıdığımız, bu röportajın satır aralarında kendini tam anlamıyla gösteriyor...

BURCU BİRİCİK NASIL OYUNCU OLDU?

Biricik o röportajda, "Geriye dönüp baktığınızda, sizin hikayenizin en altı çizilmesi gereken yerleri nereleri olabilir?" sorusuna şöyle yanıt veriyordu;

İstanbul’da tanıdığım kimse olmamasına, buradaki oyunculuk piyasasını hiç bilmememe, cebimde gerçekten para olmamasına rağmen gözümü karartıp İstanbul’a gelmiş olmam olabilir. Ama tabii ki bu bazı genç arkadaşlarıma kötü örnek olmasın, tamamen ailemin manevi desteğini alarak oldu. Sonra Şeref Meselesi’nin seçmelerine gerçekten Kübra karakteri gibi giyinip saç bozuk, makyajsız, ayağımın altına da kalın tabanlıklar koyup topallayarak gitmem ve orada Kanal D’nin CEO’suyla karşılaşıp rolü almam... Canım Gül Oğuz’un ve canım Mahinur Ergun’un neredeyse beni hiç tanımadan Hülya gibi bir karakterin altından kalkabileceğimi düşünmesi, bana güvenmesi... Bunlar şu an aklıma gelenler.

AYŞEN GRUDA'YI KENDİSİNE YAKIN BULUYOR

Burcu Biricik, Elele'nin "Türk sinema tarihi içinde kendinizi yakın bulduğunuz, benzettiğiniz, öyle anılmayı arzu ettiğiniz bir isim var mı?" sorusuna

"Ayşen Gruda. Keşke benden de yaşlanınca ondan bahsettikleri gibi bahsetseler, onunla tanışamadan bu dünyadan gittiği için çok üzgünüm" yanıtını vermişti.

BURCU BİRİCİK'İN MUTLULUK FORMÜLÜ

'Sizin için en basit mutluluk formülü nedir?' sorusuna ise Biricik şu yanıtı veriyor:

Önce kendin gülümse, sonra gülümsemenin karşılığını görmediğin yerlerden ve yüzlerden olabildiğince uzak dur.

BURCU BİRİCİK'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Burcu Biricik, televizyonda Düşman Kardeşle, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, 8. Gün, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi yapımlarla izleyici ile buluştu. Başarılı oyuncu Bana Masal Anlatma, Çiçero, Çok Uzak Fazla Yakın, Her Şey Seninle Güzel gibi filmlerde de yer aldı.

BURCU BİRİCİK'İN INSTAGRAM HESABI

Burcu Biricik'in Instagram'da 2.6 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.