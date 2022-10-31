Hazine filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Soru ve cevaplarla BKM'nin yeni filmi...

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Hasibe Eren gibi isimleri bir araya getiren Hazine filmi 4 Kasım'da izleyici ile buluşacak. BKM yapımı filmin yönetmen koltuuğnda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin tanıtımında Hazine'nin 'kara komedi türünde olduğu, mizahın sınırlarını genişlettiği' yorumu var. Hazine filmi konusu, oyuncuları ve künyesine yakından bakalım...

Tür: Kara Komedi / Macera

Vizyon tarihi: 4 Kasım 2022

Süre: 1 saat 48 dakika

Senaryo: Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya

Yönetmen: Canbert Yerguz

Görüntü yönetmeni: Serkan Güler

Sanat yönetmeni: Fırat Uçan

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan Hazine filminin konusu şöyle:

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komedi bir maceraya dönüşür.

HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi.

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu

Hasibe Eren

Boran Kuzum

Şükran Ovalı

Serkan Keskin

Aslıhan Gürbüz

Gürcan Altundaşar

Defne Yalnız

Rahmi Dilligil

Göktuğ Yıldırım

Mert Denizmen

Bülent Çolak

Yaşar Karakulak

Efe Yeşilay

Selim Kaan Yıldız



HAZİNE FİLMİ FRAGMANI



