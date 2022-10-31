Hazine filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Soru ve cevaplarla BKM'nin yeni filmi...
BKM'nin yeni filmi Hazine 4 Kasım 2022'de vizyona giriyor. 'Talihsizlikler zincirinin' yaşandığı kara komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Canbert Yergut var. İddialı kadrosuyla dikkat çeken Hazine filminin konusu, oyuncuları ve künyesi ise şöyle:
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Hasibe Eren gibi isimleri bir araya getiren Hazine filmi 4 Kasım'da izleyici ile buluşacak. BKM yapımı filmin yönetmen koltuuğnda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin tanıtımında Hazine'nin 'kara komedi türünde olduğu, mizahın sınırlarını genişlettiği' yorumu var. Hazine filmi konusu, oyuncuları ve künyesine yakından bakalım...
Tür: Kara Komedi / Macera
Vizyon tarihi: 4 Kasım 2022
Süre: 1 saat 48 dakika
Senaryo: Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya
Yönetmen: Canbert Yerguz
Görüntü yönetmeni: Serkan Güler
Sanat yönetmeni: Fırat Uçan
HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan Hazine filminin konusu şöyle:
Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komedi bir maceraya dönüşür.
HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi.
HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI
- Çağlar Çorumlu
- Hasibe Eren
- Boran Kuzum
- Şükran Ovalı
- Serkan Keskin
- Aslıhan Gürbüz
- Gürcan Altundaşar
- Defne Yalnız
- Rahmi Dilligil
- Göktuğ Yıldırım
- Mert Denizmen
- Bülent Çolak
- Yaşar Karakulak
- Efe Yeşilay
- Selim Kaan Yıldız