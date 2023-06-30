En doğru güneş kremini arıyoruz: Güneşle dost 15 koruyucu krem

Güneş kremini yaz ya da kış demeden kullanmanın ne kadar önemli olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Çünkü güneş ışınları erken yaşlanmanın, ciltte leke oluşumunun hatta kanser gibi çok ciddi hastalıkların sebeplerinden biri. Ama her güneş kremi cildinizin ihtiyacını karşılayacak diye bir şart da yok. Cildinize uygun güneş kremi seçimi oldukça önemli. Öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Koruma Faktörü

Sun Protection Factor yani bizim bildiğimiz ismiyle SPF, Güneş Koruma Faktörü anlamı taşımaktadır. Güneş kremlerinin üzerinde bulunan bu değerler kremin cildimizi güneş ışınlarından ne kadar süre ile koruduğunu anlatıyor. Bu yüzden güneş kremi tercihlerinizde mutlaka SPF’ye bakmanız gerekiyor. İlk sormanız gereken soru: Güneşin altında ne kadar kalacaksınız? Güneşin en etkili olduğu, öğle saatlerinde güneşin altında kalıyorsanız SPF değeri yüksek güneş koruyucular kullanmanız gerekiyor. Sabah veya akşam saatleri gibi güneş ışınlarının etkisinin daha az olduğu zamanlarda ise daha düşük SPF’li ürünler kullanabilirsiniz. Güneş ürünlerinde en çok tercih edilen SPF 30 ve SPF 50 ürünlerdir. Seçiminizi de bu aralıklarda yapabilirsiniz. Cilt tipiniz

Cilt tipinize uygun krem seçmek de güneş ışınlarından sağlıklı bir şekilde korunmak için önemli. Yağlı bir cilt tipine sahipseniz, yağsız güneş kremleri tercih edin. Kuru bir cildiniz varsa yoğun nemlendirici etkili ve losyon kıvamında olanları kullanabilirsiniz.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Uzmanlar güneş koruyucu ürünleri güneşe çıkmadan önce cildinize uygulamanızı öneriyor. Evden çıkmadan 15-20 dakika önce kreminizi sürün ve cildinize iyice yedirin. Güneşe çıktığınızda ise deniz ya da havuza girdikten sonra ya da her 30 ile 60 dakikada bir tekrar uygulayın.