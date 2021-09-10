Aşk ile sevmek arasındaki fark nedir? 12 maddede aşk ve sevgi

Aşık olmak, sevmek... Peki, ikisi arasındaki fark ne? Romantik bir aşk pek çok insanın hayali... Çünkü aşık olmak oldukça heyecan verici. İlk aşkın heyecanından sonra bu yoğun duygular yerini biraz daha farklı hissettiren duygulara yerini bırakabilir. Belki de artık 'ona aşığım' yerine 'onu seviyorum' ifadesini kullanıyorsunuz... Sorumuza tekrar dönelim sevmek ile aşık olmak arasındaki fark ne? Aşık olunca ne hissedilir?Sağlık sitesi Healthline'ın editörü Crystal Raypole bu soruya şöyle yanıt veriyor: (Bu makalenin ardından erkekler nasıl aşık edilir? başlıklı makaleye de bakabilirsiniz)

AŞIK OLMAK NEDİR? AŞIK OLMA BELİRTİLERİ

Öncelikle aşık olmak nedir? Aşık olmak, genellikle bir ilişkinin başlangıcındaki yoğun duygulara atıfta bulunur. Aşık olmanın bazı belirtileri şöyledir:

delicesine aşık olma

mutluluk

heyecan

cinsel çekim ve şehvet



Belki ilk bakışta öyle görünmeyebilir ama aşık olmak aslında bilimsel de bir süreçtir. Çünkü aşık olmak, duygularınızı güçlendirebilecek ve çılgınca dalgalanmalarına neden olabilecek birçok hormon içerir. Sevdiğiniz kişinin yanındayken dopamin ve norepinefrin seviyelerindeki artışlar şu duygulara yol açar:

Zevk

Baş dönmesi

Heyecan

Heyecan Coşku



Testosteron ve östrojen gibi seks hormonları da libidoyu artırarak ve şehvet duygularına yol açarak rol oynar. Oksitosin ve vazopressin gibi diğer kilit hormonlar, güven , empati ve diğer uzun vadeli bağlanma faktörlerini teşvik eder.





AŞIK OLUNCA NE HİSSEDİLİR?

Peki, aşık olmak nedir ve aşık olunca ne hissedilir? Bakalım

ONU GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIRSIN

Partnerinizle bütün gün geçirdikten sonra bile, o ayrıldığında hala yalnız hissediyorsunuz. Ne yaptığını ve seni düşünüp düşünmediklerini merak ediyorsun. Belki de ertesi gün buluşacaksınız ama yine de onu görene kadar zamanın nasıl geçeceğini bilmiyorsun. Aşık olduğunuzda bu hisler bu yaygındır. Ayrı olduğunuzda bile onu düşünmeyi bırakamıyorsanız, büyük olasılıkla aşık olmanın o ıstırap verici mutluluğunun tadını çıkarıyorsunuzdur.

HER ŞEY YENİ VE HEYECAN VERİCİ HİSSETTİRİR Aşık olmak, olaylara bakış açınızı değiştirebilir. Markete gitmek gibi günlük aktiviteler bile daha eğlenceli hale gelebilir. Başka şeylere de yeni gözle bakabilirsiniz. Aşık birçok insan, sırf partnerleri hoşlandığı için yeni şeyleri denemeye, hatta daha önce umursamadıkları şeyleri denemeye daha istekli hissederler.

ONA ZAMAN AYIRIYORSUN Tipik olarak, birine aşık olmak, onunla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek istediğiniz anlamına gelir. Meşgul olsanız bile, muhtemelen kendinizi onu görmek için programınızı düzenlerken buluyorsunuz. Bu aynı zamanda ilgi alanlarını keşfederek onun hakkında daha fazla bilgi edinme arzusunu da içerebilir. Aşk karşılıklı olduğunda muhtemelen o da sizin için aynı şekilde hissedecektir ve ilgi alanlarınızı tanımak için daha fazla zaman harcamaya çalışacaktır. Bununla birlikte, aşık insanların arkadaşlarını kısaca “unutması” da yaygındır.

ONUN İÇİN FEDAKARLIK YAPMAKTAN ÇEKİNMİYORSUN Aşık olmanın ilk heyecanıyla kendinizi tamamen ona bağlı hissedebilirsiniz. Ona yardım etmek için her şeyi ve her şeyi yapmaya hazır olabilirsiniz, hayatını kolaylaştırabilirsiniz. Empati ve hızla büyüyen takıntınız, onun yanında olma arzunuzu körükleyebilir ve mümkün olan her şekilde ona yardımcı olabilirsiniz. Ancak aşka dahil olan hormonlar bazen nasıl karar verdiğinizi etkileyebilir. Hayatınızı tamamen kökünden söküp atacak veya önemli ölçüde değiştirecek bir şey yapma dürtüsünü hissediyorsanız, biraz zaman ayırın ve düşünün. Fedakarlıklar her türlü sevginin bir parçası olabilir. Aslında, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan partnerler daha güçlü bir bağa sahip olabilir. Ancak aşık insanlar, iki kez düşünmeden adım atma ve yardım teklif etme eğilimindedir.





Aşık olmanın ilk heyecanıyla kendinizi tamamen ona bağlı hissedebilirsiniz. Ona yardım etmek için her şeyi ve her şeyi yapmaya hazır olabilirsiniz, hayatını kolaylaştırabilirsiniz. Empati ve hızla büyüyen takıntınız, onun yanında olma arzunuzu körükleyebilir ve mümkün olan her şekilde ona yardımcı olabilirsiniz. Ancak aşka dahil olan hormonlar bazen nasıl karar verdiğinizi etkileyebilir. Hayatınızı tamamen kökünden söküp atacak veya önemli ölçüde değiştirecek bir şey yapma dürtüsünü hissediyorsanız, biraz zaman ayırın ve düşünün. Fedakarlıklar her türlü sevginin bir parçası olabilir. Aslında, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan partnerler daha güçlü bir bağa sahip olabilir. Ancak aşık insanlar, iki kez düşünmeden adım atma ve yardım teklif etme eğilimindedir. CİNSEL HAYAT Seks, romantik bir ilişkinin parçası olmak zorunda değildir. Ama öyle olduğunda birine aşık olmak da büyük rol oynayabilir. İlgili hormonların yoğunluğu, cinsel dürtünüzü etkileyebilir, ona olan arzunuzu ve seks sırasında deneyimlediğiniz tutkuyu artırabilir. Harika bir cinsel kimya, seks konusunda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ve sekse devam etme arzunuzu artırabilir.





Seks, romantik bir ilişkinin parçası olmak zorunda değildir. Ama öyle olduğunda birine aşık olmak da büyük rol oynayabilir. İlgili hormonların yoğunluğu, cinsel dürtünüzü etkileyebilir, ona olan arzunuzu ve seks sırasında deneyimlediğiniz tutkuyu artırabilir. Harika bir cinsel kimya, seks konusunda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ve sekse devam etme arzunuzu artırabilir. ONU İDEALİZE EDİYORSUNUZ Aşık olmak partnerinizin en iyi özelliklerini (müzik yeteneği, sıcak gülümseme) idealize etmeyi kolaylaştırabilir ve olumlu olmayan yanlarını görmezden gelmeye yol açabilir. Aşıkken birinin en iyi tarafına odaklanmak normaldir. Ancak uyarı işaretlerini gözden kaçırmamak da gerekir. Arkadaşlarınız bir şeyleri işaret ederse, söyleyeceklerini düşünün. Partnerinize aşık değiller, bu yüzden daha net bir bakış açısına sahipler ve kaçırdığınız şeyleri fark edebilirler.



PEKİ SEVMEK NEDİR? BİRİNİ SEVME BELİRTİLERİ

Peki, sevmek nedir? Aşk yerini zamanla farklı hislere bırakabilir. İşte birini sevdiğinizi gösteren belirtiler:

ONUN SEVGİSİYLE GÜVENDESİN



İlk aşık olduğunuzda, sadece partnerinizi idealize etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizin idealize edilmiş bir versiyonunu da sunmak isteyebilirsiniz.

Örneğin, her zaman en iyi şekilde görünmeye çalışabilirsiniz. Ya da kapatabilecek kusurlar olduğuna inandığınız şeyleri saklamaya çalışıyorsunuz. Ancak zamanla ilişkiniz güçlendikçe kendiniz olmaktan daha rahat hissedebilirsiniz. Bulaşıkları lavaboda bırakırsanız veya çöpü çıkarmayı unutursanız sizi terk edeceğinden endişelenmiyorsunuz. Bu durumu sevgiyi sürdürmek ve gelişmesine yardımcı olmak için çaba göstermediğiniz anlamına gelmez. Bu sadece birbirinizin idealize edilmiş versiyonları yerine gerçekçi bir görünüme geçtiğiniz anlamına gelir.

GÖRÜŞLERİNİZİ SAKLAMA İHTİYACI HİSSETMİYORSUNUZ



Birine âşıksanız, onunun görüşlerini kendi fikirleriniz gibi sunmak kolaydır. Bazen bunun bilinçli olmadan da yapabilirsiniz.Sevdiğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir partnerle duygularınızı açıkça paylaşmayı daha kolay bulabilirsiniz. Aşk genellikle bir güvenlik duygusu taşır, bu nedenle ilişkiyi korumak için duygularınızı veya düşüncelerinizi saklamanız gerektiğini düşünmeyebilirsiniz. Artık anlaşamadığınız bir konu olduğunda bile onunla bu durumu konuşabileceğinizi biliyorsunuz.





Birine âşıksanız, onunun görüşlerini kendi fikirleriniz gibi sunmak kolaydır. Bazen bunun bilinçli olmadan da yapabilirsiniz.Sevdiğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir partnerle duygularınızı açıkça paylaşmayı daha kolay bulabilirsiniz. Aşk genellikle bir güvenlik duygusu taşır, bu nedenle ilişkiyi korumak için duygularınızı veya düşüncelerinizi saklamanız gerektiğini düşünmeyebilirsiniz. Artık anlaşamadığınız bir konu olduğunda bile onunla bu durumu konuşabileceğinizi biliyorsunuz. İYİDEN DAHA AZIYLA DA İYİ OLARAK GÖRÜYORSUN



Partneriniz de sizin gibi kusurları olan bir insan. Elbette ona aşık olmanıza sebep olan iyi özellikleri var. Ancak, büyük olasılıkla, çok iyi bulmadığınız bazı kişilik özellikleri veya alışkanlıklara da sahip. İlk aşık olduğunuzda size sevimli gelen şeyler bile artık burun kıvırmanıza neden olabilir. Birini sevmek, onu tam olarak görmenizi ve tüm özellikleriye kabul etmenizi gerektirir; tıpkı onun sizi gördüğü ve hepinizi kabul ettiği gibi. Küçük kusurlar genellikle uzun vadede gerçekten önemli değildir. Ancak bir şey sizi rahatsız ettiğinde, muhtemelen bunun hakkında konuşacak kadar rahat hissedeceksiniz ve kişisel gelişim yoluyla birbirinizi teşvik etmeye ve desteklemeye çalışacaksınız. Bu, ciddi ciddi sorunları ve kötüye kullanımı içermez.





Partneriniz de sizin gibi kusurları olan bir insan. Elbette ona aşık olmanıza sebep olan iyi özellikleri var. Ancak, büyük olasılıkla, çok iyi bulmadığınız bazı kişilik özellikleri veya alışkanlıklara da sahip. İlk aşık olduğunuzda size sevimli gelen şeyler bile artık burun kıvırmanıza neden olabilir. Birini sevmek, onu tam olarak görmenizi ve tüm özellikleriye kabul etmenizi gerektirir; tıpkı onun sizi gördüğü ve hepinizi kabul ettiği gibi. Küçük kusurlar genellikle uzun vadede gerçekten önemli değildir. Ancak bir şey sizi rahatsız ettiğinde, muhtemelen bunun hakkında konuşacak kadar rahat hissedeceksiniz ve kişisel gelişim yoluyla birbirinizi teşvik etmeye ve desteklemeye çalışacaksınız. Bu, ciddi ciddi sorunları ve kötüye kullanımı içermez. CİNSEL YAŞAM



Partnerinize çılgınca aşık olduğunuzda muhtemelen cinsel yaşamınız daha hareketli olmuştur. İlişkiniz istikrara kavuştuğunda, kesinlikle hala cinsel yaşamınız olur ancak belki daha az sıklıkta veya daha az yoğunlukta. Cinsellik olmadan ilk kez uykuya daldığınızda veya yalnız bir gece geçirdiğinizde, bir şey kaybetmiş gibi hissedebilir hatta ilişkinin başarısız olduğundan endişelenebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bu, hayatın taleplerinin eşinizle zamanı planlamayı gerekli kıldığı anlamına gelir. Cinsel aktivite daha seyrek olabilir, ancak yakın ilişki kurmak için harcadığınız çaba, o anları daha da iyi hale getirebilir.





Partnerinize çılgınca aşık olduğunuzda muhtemelen cinsel yaşamınız daha hareketli olmuştur. İlişkiniz istikrara kavuştuğunda, kesinlikle hala cinsel yaşamınız olur ancak belki daha az sıklıkta veya daha az yoğunlukta. Cinsellik olmadan ilk kez uykuya daldığınızda veya yalnız bir gece geçirdiğinizde, bir şey kaybetmiş gibi hissedebilir hatta ilişkinin başarısız olduğundan endişelenebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bu, hayatın taleplerinin eşinizle zamanı planlamayı gerekli kıldığı anlamına gelir. Cinsel aktivite daha seyrek olabilir, ancak yakın ilişki kurmak için harcadığınız çaba, o anları daha da iyi hale getirebilir. İLİŞKİ DAHA FAZLA EMEK GEREKTİREBİLİR



Aşık olduğunuzda bir ilişkiye her şeyinizi vermek kolaydır. İlişki sorunsuz, hatta kusursuz ilerliyor gibi görünebilir. Bu zamanla sürdürülebilir olmaktan çıkar. Sonunda, günlük yaşamla, işle ilgilenmek için ona biraz daha az öncelik vermek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle hem meşgul hem de yorgun olduğunuzda birlikte vakit geçirmek daha az kolay görünebilir. Ama sevgi denemeye devam etmen ve umursadığını göstermek için çaba göstermen demektir.





Aşık olduğunuzda bir ilişkiye her şeyinizi vermek kolaydır. İlişki sorunsuz, hatta kusursuz ilerliyor gibi görünebilir. Bu zamanla sürdürülebilir olmaktan çıkar. Sonunda, günlük yaşamla, işle ilgilenmek için ona biraz daha az öncelik vermek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle hem meşgul hem de yorgun olduğunuzda birlikte vakit geçirmek daha az kolay görünebilir. Ama sevgi denemeye devam etmen ve umursadığını göstermek için çaba göstermen demektir. DERİNDEN BAĞLI HİSSEDİYORSUN



Birini sevmek, güçlü bir bağlanma ve güven duygusu içerebilir. Partnerinizi, sevdiklerini ve sevmediklerini, değerlerini ve güçlü yanlarını ikinci kez düşünmeden bilecek kadar iyi tanıyorsunuz. Muhtemelen moraliniz bozulduğunda ilk başvurduğunuz ve başarılarınızı ve özlemlerinizi paylaşmak istediğiniz ilk kişi o. Siz bir takımsınız. Bazen tek bir birim gibi bile hissedebilirsiniz.



AşkAşkımızda bir yanlışlık var!

BİRİ DİĞERİNDEN DAHA MI İYİ? AŞK MI SEVGİ Mİ?

Peki, biri diğerinden daha mı iyi? Aslında, hormonlarınızın biraz sakinleştiğini bilerek biraz rahatlamış bile hissedebilirsiniz. Bazı insanlar aşık olmanın heyecanını tercih eder. Diğerleri, uzun süreli aşkla ilişkili samimi, derin bağlılığı tercih eder. Pek çok insan tam da bu nedenle uzun vadeli ilişkiler kurmaya çalışır.

Bir ilişkiden beklediğiniz şey, birinin diğerinden daha iyi görünmesini sağlayabilir, ancak her ikisiyle de sağlıklı ilişkiler mümkündür.

Bazı insanlar aşk hissini kaybettikten sonra boşanmak istiyor. Ama bu durum ilişkinin bir sona mahkum olduğunu zorunda anlamına gelmez. Bu sadece, bir şeyleri şarj etmek için biraz daha fazla çaba harcamanız gerekebileceği anlamına gelir.