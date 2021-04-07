Erkeğin kalbine giden 12 öneri

Erkekler nasıl aşık edilir? sorusu her dönemin internette yanıtı sorgulanan sorular arasında…Peki, bu soru doğru mu? Bir erkeği aşık etmenin yolları var mı? İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek, karşınızdaki kişinin değerlerini keşfettiğinizde ve bu değerlere hitap edecek davranışlar gerçekleştirdiğinizde onun kalbine girmeniz ve sevgisini kazanmanız oldukça kolaydır” diyor. Tek’in yorumları şöyle:

BİRİNİ AŞIK ETMENİN YOLLARI VAR MI?

Erkekleri aşık etme adımlarına geçmeden önce kendinize sormanızı istiyorum; Özgüven, özsaygı, öz değer kavramlarına yeterince sahip misiniz? Kendinizi değerli hissediyor musunuz? Çünkü kendinizi yeterli, tam ve bütün hissetmediğinizde kıskançlık krizleriniz peşinizi bırakmaz, bu durumda arzu ettiğiniz kişinin size aşık olmasını değil yalnızca sizden kaçmasını sağlarsınız. Birini kendine aşık etmek istiyorsanız en büyük yardımcınız özgüven ve cesaret olacak. Kendini seviyor olman da onun gözünde çekiciliğini daha da arttıracak.

BİR ERKEĞİ AŞIK ETMEK İÇİN 12 ÖNERİ

Kendinizle yaptığınız çalışmalar sonrasında erkekleri aşık etme yolculuğumuza başlayalım:

Onu Merak Etmelisin Anlatmaktan Keyif Aldığı Konular Hakkında Konuş Eksik ve Zayıf Yanlarını Tamamla Şefkatle İlgilenin Daima Doğal Olun Sıkıcı Değil Heyecan Verici Olun Belirsizlikler Yaratın Özel ve Güçlü Hissettir Daima Onayla Israrcı Olma, Çabalama, ve Bazen Geri Çekil Özgür Hissettir Seni Çözmesine İzin Verme





Onu Merak Etmelisin

Baştan çıkartabilmek ve kendine aşık edebilmek için öncelikle o kişiyi merak etmeli, anlatmasını sağlamak için açık uçlu sorular sormalı ve dikkatle dinlemelisin. Ayrıca söylediklerine olduğu kadar söylemediklerine de odaklanmalısın. Hayalleri ve beklentileri hakkında konuşmasını sağlayarak onu cesaretlendir, yaşamındaki eksiklikleri ve boşlukları bulmaya çalış ve hayatındaki bu alanları doldurabileceğini ona göster.

Anlatmaktan Keyif Aldığı Konular Hakkında Konuş

Mutlu hissettiği, anlatmaktan keyif aldığı konular hakkında konuşmasını sağla. Erkekler anlattıkça motive olur ve anlatan taraf daima daha çok güvenir. Onun kendini anlatmasını sağla ama sen kendini uzun uzun anlatma. İyi bir dinleyici ol, anlattıklarının içinden kendisinin bile fark etmediği noktaları bul ve keşfetmesini sağla.



Eksik ve Zayıf Yanlarını Tamamla

Ailemizden görmediğimiz ilgiyi, sevgiyi ve değeri alabileceğimiz, eksik yanlarımızı tamamlayabileceğimiz tek yer yalnızca romantik ilişkimizdir. Baştan çıkartabilmek ve aşık edebilmek için karşınızdaki kişinin değerlerini, beklentilerini, zayıflıklarını, isteklerini, korkularını, boşluklarını bilmeniz ve bu yanlarını birlikte tamamlayabileceğinizi hissettirmeniz gerekir.

Şefkatle İlgilenin

İlginiz, sevginiz ve şefkatinizle birlikte onun hayatını güzelliklerle doldurduğunuzda, yaşam boyu sizinle tamamlayabileceğine inanır ve size aşık olur. Kendisini ilginizin odağında hissetmesine izin verin. İlgi, şefkat, sevgi ve takdirle onu yücelttiğinde sana aşık olmaktan başka şansı kalmaz.

Daima Doğal Olun

Bir kadının en çekici hali doğal haldir. Aşk, yapaylığı değil doğallığı sever bu sebeple aşık etme sürecinin akışta ve yapaylıktan uzak bir şekilde ilerlemesini sağlamalısınız.

Sıkıcı Değil Heyecan Verici Olun

Sürekli ajandanızla hareket ettiğinizde, saatli planlar, programlar yaptığınızda sizi zihninde sıkıcı kategorisine alır. Çünkü planlı, programlı bir hayatta sürprizler yoktur, eğlenceli değildir. Bu durum erkeklere keyifli gelmez ve sonuç olarak size aşık olmasını sağlamaz. Anda kalabilmek, akışta ve spontane olmak doğallığınızı kuvvetlendireceği için daha eğlenceli ve etkileyici görünmenizi sağlayacaktır. Günlük yaşam, yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar, şikayetleriniz, dert yanmanız size aşık olmasına katkı sağlayacak davranışlar değildir. Unutmayın erkekler hayatında; heyecan verici, farklı, büyüleyici, şaşırtıcı anlar sunan mutlu bir kadın olmasını ister. Size aşık olduğunda ve ilişkiniz yol aldığında hayata dair paylaşacak bir çok olumsuzluk olacak ve o zaman her şeyi paylaşacaksınız, acele etmeyin.

Belirsizlikler Yaratın

Size aşık olmasını istediğiniz erkeğe karışık sinyaller gönderin ama bu sinyalleri tutarsız davranışlar olarak algılamasına izin vermeyin. Netleşmeyen, belirsiz durumlar erkekleri düşündürür, bu şekilde zihninde seninle daha çok vakit geçirir, anlamlar yükler, bazen kafası karışır, yaptığı yorum ve analizlerin sonunda kendini size aşık olmuş halde bulur. Erkekler planlayıcı, her durumda aşırı mantık arayan, rekabet eden ve zekasını kanıtlamaya çalışan kadınlara aşık olmazlar. Acaba benden vazgeçer mi korkusunu yaşatan, merak ettiren kadınlara aşık olur. Bu sebeple seni merak etmesini ve kaybetmekten korkmasını sağlamalısın.

Özel ve Güçlü Hissettir

Bir erkeğe kendini özel hissettirirseniz sizden asla vazgeçemez, yanınızda kendini iyi hissettiğinde size bağlanır ve asla gitmek istemez. Bir erkeği aşık edebilmenin ve yönetebilmenin en önemli adımı kendisini yanınızda değerli hissetmesini sağlamaktır. Sana yardım etmesine, seni korumasına ve bunlarla güçlü hissetmesine izin vermelisin. Erkekler kendilerini güçlü ve yeterli hissettiren kadınlara aşık olurlar ve onların yanından gitmek akıllarına bile gelmez.

Onayla

Onaylamak insanlar için çok önemlidir. Aşık etmek istediğiniz kişinin sevdiği bir özelliğini bul ve samimiyetle takdir edin. Sizin için yaptığı küçük, büyük her şeyin değerli olduğunu ona hissettirin ve teşekkür edin. Gülümsemek de size bağlanmasını sağlayacak en güzel sözsüz onaydır aslında, size aşık olması için gözlerinin içine bakarak bol bol gülümseyin.

Israrcı Olma, Çabalama, ve Bazen Geri Çekil

Israrcı davranmak, zorlamak, fazla çaba harcamak sürecin doğallığı ve büyüsünü bozar. Kadınlar kaybetme korkusu ile bu davranışları sergilediğinde artık erkeğin dikkatini çekmez çünkü güç artık erkeğe geçmiştir. Bu durumu yaşamamak için dönem dönem geri çekil ve seni düşünmesini, peşinden gelmesini sağla.

Özgür Hissettir

Hayatın zorluğunu ve yoruculuğunu düşündüğümüzde hiç kimse romantik ilişkisinde kısıtlamak, sorgulanmak ve saatlerce açıklama yapmak istemez. Erkeğin size aşık olabilmesi için ona sonsuz özgürlük sunduğunuzu fark etmesini sağlayın. Çünkü kıskanmadığınızda, sıkmadığınızda ve özgür bıraktığınızda size daha çok bağlanacaktır bunu unutmayın. Siz yalnızca hayranlığınızı dile getirin, takdir edin, şefkat gösterin. Sana aşık olması için; seninle yaşadığı güzellikleri kimseyle yaşayamayacağını düşünmesini sağlamalısın. Erkekler kendilerini en iyi hissettiği yeri, yani aşık olduğu kadının yanını hiçbir şeye değişmezler.

Seni Çözmesine İzin Verme

Yaşamınızla ilgili her detayı uzun uzun anlatmayın, bazen yarım bırakın ve tamamlamayın. İnsanlar elde ettiklerinin, çözdüklerinin değil elde edemediklerin, zihinlerini kurcalayan insanların peşinden koşarlar. Seni çözemediğinde hakkında daha fazla düşünür. Zihninde seninle ne kadar çok zaman geçirirse sana o kadar hızlı aşık olur.

BİRİNİ KENDİNİZE AŞIK EDEBİLİR MİSİNİZ (ELELE 2014)

Makalemizin sonuna Elele arşivinden (2014 - Deniz Gürlek) "Birini kendinize aşık edebilir misiniz" başlıklı yazıyı da ekliyoruz. İşte o dönem Elele'de yer alan yorumlar:

Aşk o kadar karmaşık bir kavram ki çoğu zaman kime aşık olacağımızı kendimiz bile kontrol edemiyoruz, o yüzden başkalarının duygularını kontrol etmek tabii ki çok daha zor. Ama yine de denemeye değer... Aşk silahınız olacak, uygulaması basit küçük tüyolara ne dersiniz?



• Onunla daha önce yapmadığı yeni şeyler yapın. Çünkü uzmanlara göre yenilik beyindeki dopamini artırır. İstek, motivasyon ve arzunun temel hormonları arasında yer alan ve doğal bir uyarıcı olan dopaminin artması da karşınızdaki kişinin size aşık olmasını kolaylaştırır.



• Arada sessiz olmaktan korkmayın. Karşılıklı sessizlik sizi gerginleştiriyorsa emin olun onu da gerginleştirir. Sessizlik sırasında sizin aklınızdan geçenleri merak edecektir. Ve merak ettikçe sizi keşfetmek, çözmek isteyecektir.



• Kadınlar aşkta güvence ve tahmin edilebilirlik ister fakat erkekler bunun tam tersine aşkta heyecan, tehlike ve gizem arar. Bu yüzden ona tekdüze bir hayat sunmayacağınızı hissettirin. Tahmin edilebilirlik sizi sıkıcı yapar. Kimse de sıkıcı bulduğu bir kadına aşık olmaz.



• Onun karşısında kararsız görünmeyin. Kendinden emin kadınlar her zaman daha çekicidir. Kendinden emin kadın da nerede ne yemek istediğinden ne müzik dinlemek istediğine kadar her konuda ne istediğini bilir.



• Erkekler siyah-beyaz konuşur. Kadınlar ise gri. Ve bildiğiniz gibi grinin elliden fazla tonu var. Yani bir erkek ne demek istiyorsa onu söyler. Kadın ise lafı illa dolandırarak söyler. Fakat erkek kendisi gibi konuşan kadına çok daha kolay aşık olur, yani söylemek istediğini açık açık söyleyen kadına...



• Mizah duygusu seksidir ve çekicidir. Stand-up şov sergilemenize gerek yok ama şaka yapın. Şaka yapmak sizi güçlü kılar. Karşınızdaki size şaka yaptığında da hemen savunmaya geçmeyin, esprili bir dille ona yanıt verin.



• Hayatınızdan şikayet etmeyin, hatta bir hobiniz olsun, işiniz olsun hayatınızla ilgili sevdiğiniz şeyleri ona tutkuyla anlatın. Hayatınızdan memnun olmanız sizi arzu nesnesi haline getirir. Çünkü erkekler kendilerine muhtaç olan, hayatına bir erkekle anlam katacak kadınları değil, hayatının kontrolünü elinde tutan kadınları tercih eder.



• Arabası, saatinin markası veya ayakkabısı sizin için önemliyse bile bunu ona çaktırmayın. Nasıl ki kadınlar erkeğin kendilerini güzel bulmasını ister ama kendisinde bulduğu tek şey güzellik olduğunda da kendini değersiz hissederse, o erkek de sizin onda bulduğunuz tek şeyin maddiyat olduğunu düşünürse kendini yetersiz hisseder.



• Onun yüz hareketlerini hatta genel olarak vücut dilini ona belli etmeden taklit edin. Gülünce gülün, arkasına yaslanınca arkanıza yaslanın, başını öne eğince başınızı eğin. Beyin dalgalarınız eş zamanlı olursa karşınızdaki bilinçaltında birbirinize benzediğinizi düşünecek. Ve insanlar farkında olmadan kendilerine benzer buldukları insanlara aşık olur.



• Erkeklerin çocukluktaki ilk aşklarını düşünün. Öğretmenleri, doktor muayenehanesindeki hemşire gibi hep otorite figürlerine aşık olurlar. Çünkü ne kadar kabul etmek istemeseler de onları güçsüz durumda bırakacak kadınlar onlara çekici gelir. Bu yüzden onun karşısında mutlaka kendinize ait bir otorite alanı yaratın.



• Hiçbir şeyi ona iki kereden fazla sormayın. İki kerede cevap vermediyse cevap vermek istemiyor demektir ve zorla alacağınız cevap ya yalan olacaktır ya da sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. Tam tersine böyle bir durumda onun gözünde onu sorguya çeken anne rolüne bürünüverirsiniz.



• Eski ilişkilerinizden ona bahsetmeyin. O anlatsa bile siz anlatmayın. Sorarsa ‘farklı yollara gittik’ gibi belirsiz cümlelerle kibarca geçiştirin. Kendinizi ona bir ödül olarak konumlayın. Eski ilişkileriniz ise kapsama alanı dışında kalsın.



• Gülümseyin. Çünkü gülümsediğinizde karşınızdaki de otomatik olarak size gülümser. Gülümsemeyle yukarı doğru çıkan kaslar sinirleri tetikler. Bu da zevkle bağlantılı kimyasalların artmasını sağlar.



• Flört aşamasında kendiniz hakkında olumsuz hiçbir şey anlatmayın. Hep keyifli bir hayattan bahsedin ona. Onsuz mutlu olduğunuza inanması çok önemli, unutmayın.



• Onun kendini işe yarar hissetmesine izin verin. Bu (aslında kolayca açabileceğiniz) şişeyi açamadım diye ona uzatmak şeklinde de olur, yemeği onun ısmarlamasına izin vermek şeklinde de olur, size gelirken ondan bakkaldan alacağı basit bir şey istemek şeklinde de olur. Önemli olan sizin almanız, onun vermesi dengesini kurmanız.

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