İnci Taneleri’ kadrosuna iki sürpriz isim katıldı

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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu katılıyor.
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‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde Bekir Aksoy da ‘Cenk’ rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak.
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Başarılı oyuncular Selim Erdoğan ile Bekir Aksoy’un hayat verdiği karakterlerin “İnci Taneleri”nin hikâyesini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu...