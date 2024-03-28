İnci Taneleri’ kadrosuna iki sürpriz isim katıldı

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi 'İnci Taneleri'nin kadrosuna bu akşam iki başarılı oyuncu dahil oluyor.

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İnci Taneleri’ kadrosuna iki sürpriz isim katıldı - Resim : 1

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu katılıyor.

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İnci Taneleri’ kadrosuna iki sürpriz isim katıldı - Resim : 2

‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde Bekir Aksoy da ‘Cenk’ rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

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İnci Taneleri’ kadrosuna iki sürpriz isim katıldı - Resim : 3

Başarılı oyuncular Selim Erdoğan ile Bekir Aksoy’un hayat verdiği karakterlerin “İnci Taneleri”nin hikâyesini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu...