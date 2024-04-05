Selin Şekerci: Çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim

'FİKRET VE SÜREYYA'DAN SONRA GEREK KALMADI'

Ünlü oyuncu, “Hazal sağ olsun bütün annelik hormonlarımı, kadınlık hormonlarımı, hepsini çalıştırdı. Anne olmayı çok istiyordum, hatta bunu çok uzun zamandır da söylüyorum. Fikret ile Süreyya olduktan sonra aslında gerek kalmadı. Onları çok seviyorum.