Selin Şekerci: Çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim
Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Selin Şekerci, önceki akşam Asmalımescit'te muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu anne olma konusunda isteğinden bahsetti.
1 / 3
İki yıldır iş insanı Osman Yalın ile birlikte olan Selin Şekerci, Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya’nın teyzesi olarak ilan etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
2 / 3
'FİKRET VE SÜREYYA'DAN SONRA GEREK KALMADI'
Ünlü oyuncu, “Hazal sağ olsun bütün annelik hormonlarımı, kadınlık hormonlarımı, hepsini çalıştırdı. Anne olmayı çok istiyordum, hatta bunu çok uzun zamandır da söylüyorum. Fikret ile Süreyya olduktan sonra aslında gerek kalmadı. Onları çok seviyorum.
3 / 3
'TEYZELİK MAKAMINDA İLERLEYEBİLİRİM'
''Hazal benim küçüğüm ama her şeyi bana tattırdı. Belki de çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim. Ancak fikrim de değişebilir. Kadınız biz sağımız solumuz belli olmaz” diyerek gülümsedi.''