Selda Bağcan ve Sertab Erener Bodrum'da hasret giderdi

Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum’da buluşarak hasret giderdi.

"GÜZEL BİR YAZ AKŞAMI"

Bu anı, sosyal medya hesabından paylaşan Selda Bağcan; "Sevgili Sertab Erener ile Bodrum'da, hasret giderdiğimiz güzel bir yaz akşamı" notunu düştü.