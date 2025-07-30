Selda Bağcan ve Sertab Erener Bodrum'da hasret giderdi Ünlü sanatçılar Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum'da bir araya gelerek hasret giderdi. Bağcan, buluşmayı Instagram hesabından paylaştı. 30 Temmuz 2025 Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum’da buluşarak hasret giderdi. "GÜZEL BİR YAZ AKŞAMI" Bu anı, sosyal medya hesabından paylaşan Selda Bağcan; "Sevgili Sertab Erener ile Bodrum'da, hasret giderdiğimiz güzel bir yaz akşamı" notunu düştü. sık okunanlar Alişan eşinin üniversiteyi kazandığını duyurdu Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi astro haber Venüs Yengeç’te: Kalpler yumuşuyor, ilişkiler derinleşiyor 30 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 29 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin İlayda Alişan'dan Oğulcan Engin paylaşımı Damla Sönmez'den tatil pozları Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor