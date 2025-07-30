Selda Bağcan ve Sertab Erener Bodrum'da hasret giderdi

Ünlü sanatçılar Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum'da bir araya gelerek hasret giderdi. Bağcan, buluşmayı Instagram hesabından paylaştı.

Selda Bağcan ve Sertab Erener Bodrum'da hasret giderdi

Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum’da buluşarak hasret giderdi.

"GÜZEL BİR YAZ AKŞAMI"

Bu anı, sosyal medya hesabından paylaşan Selda Bağcan; "Sevgili Sertab Erener ile Bodrum'da, hasret giderdiğimiz güzel bir yaz akşamı" notunu düştü.Selda Bağcan ve Sertab Erener Bodrum'da hasret giderdi - Resim : 1

 

 