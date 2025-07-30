Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor

Bengü, 2024'te Selim Selimoğlu ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından, yaz tatilini çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayarak geçiriyor.

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Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor - Resim : 1

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti. Çift, 2019’da kızları Zeynep’i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı.

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Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor - Resim : 2

Ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti anne Bengü'ye verildi.  

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Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor - Resim : 3

Geçtiğimiz sene 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu’ndan boşanan ünlü şarkıcı Bengü, yaz tatilini iki çocuğuyla birlikte keyifli şekilde geçiriyor.

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Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor - Resim : 4

Bengü, tatilinden bazı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.