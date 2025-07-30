Şarkıcı Bengü yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçiriyor

1 / 5
Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti. Çift, 2019’da kızları Zeynep’i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı.
2 / 5
Ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti anne Bengü'ye verildi.
3 / 5
Geçtiğimiz sene 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu’ndan boşanan ünlü şarkıcı Bengü, yaz tatilini iki çocuğuyla birlikte keyifli şekilde geçiriyor.
4 / 5
Bengü, tatilinden bazı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.