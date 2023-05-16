Söz ve nişan elbiseleri 2023: Kısa, uzun, kabarık ve sade birbirinden şık 18 elbise modeli
Her kadın özel gününde hem çekici hem de güzel görünmek ister. Farklı tasarımlardaki ister uzun ve kabarık, ister kısa ve sade veya farklı renk tonlarından oluşan hayalinizdeki nişan elbisesini seçmeniz için size fikir veriyoruz. İşte birbirinden şık 18 elbise modeli...
Vücudu saran, uzun, işlemeli ve tüy detaylı mavi elbise, nişanında klasikler dışında bir seçim yapmak isteyenler için ideal.
DAVET ÇOK ELBİSEM YOK - Frenchy Mavi Elbise
Kiralama Fiyatı
4.590 TL
Satış Fiyatı
35.000 TL
Beyaz ve ekru renkler düğünlerde olduğu gibi artık nişanlarda da çok fazla tercih ediliyor. Vakko'nun bu ekru renk dantelli elbisesi özellikle evde nişan yapacak olanlar için uygun seçenek olabilir.
Vakko Wedding- 18.550 TL
Pembeden vazgeçemeyenler için düşük balon kollu yırtmaçlı saten uzun abiye elbise tam size göre.
OLEG CASSINI - 7.195,50 TL
Nişan için kapalı mekanda daha büyük bir organizasyon düşünülüyorsa etek boyu uzar, eteğinin hacmi artar ve topuklar yükselir. Omzu açık yırtmaçlı kabarık mavi elbiseyle tüm gece gözler üzerinizde olacak.
RAISA VENESSA - 3.555,00 €