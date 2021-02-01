Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki röportajı arşivden çıktı: Kavanozdaki Adam setindeyiz

Psikoloji, gerilim, bilim kurgu... Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisi olarak adlandırılan Kavanozdaki Adam izleyenler üzerinde oldukça sarsıcı etkiler bırakmıştı.

1987 yılında TRT1'de yayınlanan dizide Ahmet Mekin, Nisa Serezli, Metin Serezli gibi usta oyuncular bir araya geliyordu. Faik Baysal'ın eserinden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Mesut Uçakan vardı. Başka bir insanın beyni nakledilen Semih'in dünyasındaki değişimi anlatan dizi yıllarca unutulmadı.

Diziyi yeniden gündeme getiren TRTArşiv'in paylaştığı bir röportaj: "Sunucumuz Nebahat Çehre ile ilk Türk bilim kurgu dizisi olan “Kavanozdaki Adam” setindeyiz"

İşte yıllar önce Nebahat Çehre'nin 'Kavanozdaki Adam'ın setinde yaptığı röportaj: