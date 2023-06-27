7 adımda Hailey Bieber'ın günlük makyaj rutini

Pek çok kadın, baştan çıkarıcı görünmenin ve yaşlanma etkilerine meydan okumanın sırrının düzgün makyaj yapmak olduğunu düşünür. Makyaj, görünüşünüzü ve yüz hatlarınızı geliştirmeye yardımcı olsa da, zarif görünmek için yalnızca ona güvenmek doğru değildir. En iyi sonuçları elde etmek için küçük nüansları anlamak da gereklidir. Hailey Bieber gibi stil ikonları ve moda tutkunları, aşırıya kaçmadan fiziksel çekiciliğinizi geliştirmek için makyajı nasıl kullanacaklarında ustalaştılar. Doğru makyaj sizi asla yapay göstermemeli.

HAILEY BIEBER'IN HIZLI VE PRATİK DOĞAL MAKYAJ TÜYOLARI

Cildi en başta hazırlamak önemli

Ne tür bir cilde sahip olursanız olun, makyaj yapmadan önce mutlaka cildinizi hazırlayın. İlk başta, yüzünüzü yıkamak için uygun bir temizleyici kullanın ve ardından bir serum veya nemlendirici ile devam edin. Bir süre sonra dışarı çıkacaksanız güneş koruyucu uygulamak gerekli olacaktır. Cilt bakım ürünlerini yüzünüze uyguladıktan sonra, makyaja uygun bir baz oluşturmak için astarı kullanın. Lütfen besleyici içerikli astarlar kullanın. Bu, düzensiz dokuları yumuşatmaya yardımcı olur.

Parmağınızı kullanmak daha iyi olabilir

Makyaj uygulamak için fırça kullanan birçok makyöz veya stilist görmüş olabilirsiniz. Moda divaları parmaklarınızı kullanmanızı tavsiye ediyor. Bu, yüzünüzün daha iyi kapanmasına yardımcı olur. Elbette parmağınızın temiz olduğundan ve yağ veya kalıntı içermediğinden emin olmalısınız.

Kapatıcı kullanmak şart

Fondöten uyguladıktan sonra çene hattınızı ve yüz hatlarınızı belirginleştirmek için kapatıcı kullanmalısınız. Ayrıca dudak kontürünüzü daha belirgin hale getirmeye yardımcı olabilir. Ne yazık ki, bir kapatıcı uygulamak için sabit bir formül yoktur ve yüz tipinize ve şeklinize en uygun olanı bulmanız gerekir. Örneğin yuvarlak yüzlü olanlar, oval yüzlü olanlardan farklı numaralar kullanmalıdır.

Bronzlaştırıcı kullanın

Bir bronzlaştırıcı kullanmak yanaklarınıza keskin bir görünüm verir. Bununla birlikte, bronzlaştırıcıyı dikkatli kullanmanız ve yavaşça uygulamanız çok önemlidir. Aşırı doz, cafcaflı görünmesine neden olabilir ve bir robot gibi görünebilirsiniz. Bu nedenle, elmacık kemiklerinin biraz altına ve şakaklara ve çene çizgisine birkaç vuruş uygulayın. Bu size güneşten hafif yanmış bir görünüm verir.

Maskarayı dikkatli uygulayın

Gözlerini daha çekici kılmak için bol miktarda maskara uygulayan birçok kadın görmüş olabilirsiniz. Ancak uzmanlar, rimel konusunda aşırıya kaçmayın ve üst göz kapaklarına daha fazla odaklanmayın diyor.

Kaşları şekillendirmek önemli

Herkes kalın, güzel şekilli kaşlarla doğmaz. Kaşlarınız kısa veya ince olsa bile şekillendirmeyi unutmayın. Hafif bir kalem kullanmak, şekil vermek için uygundur. Kaş Jeli de kullanabilirsiniz.

Pudra kullanmayı unutmayın

Yüzünüze makyaj yaptıktan sonra pudra sürmeyi unutmayın. Bu işlem her şeyi birkaç saat boyunca yerinde tutacaktır. Cilt tonunuza uygun transparan pudra kullanmanız daha doğru olacaktır. Odak burnunuz ve T bölgenizde olmalıdır.

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