Açken yapılacak kan tahlillerinden önce kahve içilir mi?

Kolesterolünüzün ne kadar yüksek olduğunu veya diyabet yönetimi çabalarınızın işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek istiyorsanız, kan testleri yaptırmanız gerekecektir. Genellikle kan örneği alınmadan 8-12 saat önce yemeyi veya içecek içmeyi bırakmanız gerekir. Katı yiyecekler yiyemeseniz de vücudunuzun hidrasyona ihtiyacı olacak ve su, hidrasyon söz konusu olduğunda en iyi şekilde işe yarar. Ancak kahve kokusuyla uyanmayı seviyorsanız, sabahları birkaç yudum almak isteyebilirsiniz. Ancak, aç karnına kan testi yaptırmadan önce kahve içmek, özellikle süt ve şeker gibi başka içerikler içeriyorsa, iyi bir fikir olmayabilir.

AÇKEN YAPILAN KAN TESTLERİNDEN ÖÖNCE KAHVE İÇMEK DOĞRU MU?

Kahve, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir içecektir. 2023'te Biochemia Medica'da yayınlanan araştırmaya göre, insanlar bir günde yaklaşık 1,6 milyar fincan kahve içiyor. Sizin de dahil olduğunuz birçok insanın açlık kan testinden önce kahve içip içemeyeceğinizi merak etmesi şaşırtıcı değil. Açlık kan testleri, çok sayıda sağlık durumunun teşhisi ve takibinin önemli bir parçası. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, açlık kan şekeriniz iki ayrı testte desilitre başına 126 miligram (mg/dL) veya daha yüksekse, diyabetiniz olduğu anlamına gelir.

Kan testlerinden önce genellikle su dışında bir şey yememeniz veya içmemeniz gerektiğinin söylendiğini fark etmiş olmalısınız. Bu nedenle, açlık kan testinden önce kahve içmek konusunda şüpheleriniz olabilir. Current Developments In Nutrition'da yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada, kan şekeri seviyesi testten önce siyah kahve tüketiminden etkilenmemiştir.

Aç karnına kan testi yaptırmadan önce kahve içerseniz şunlar olabilir:

1. Açlık kan şekeri testi

İç hastalıkları uzmanı Dr. P Venkata Krishnan, "Siyah kahveye izin verilebilir ancak şekerli veya sütlü kahve tavsiye edilmez," diyor. Süt ve şeker karbonhidratlardır ve kan şekeri seviyenizi doğrudan yükseltebilir. Uzman, "Bu, yüksek glikoz değerlerine katkıda bulunabilir ve diyabetin teşhisini ve kontrolünü etkileyebilir," diyor.

2. Lipit profili

Sütlü veya şekerli kahve lipitleri (yağlı bileşikler) içerir ve şeker, vücudunuzdaki yaygın bir yağ türü olan trigliseritleri artırır. Uzman, "Açlık kan testinden önce kahve içmek, trigliserit ve düşük yoğunluklu lipoprotein veya kötü kolesterol seviyelerini geçici olarak yükseltebilir. Bu, kardiyovasküler riskin aşırı tahmin edilmesine neden olabilir," diyor.

3. Demir testi

Kahve, vücudunuzun demir emilimini bozabilecek polifenoller açısından zengindir. Uzman, "Demir testinden önce alınırsa, gerçekten düşük demir seviyelerine neden olabilir ve bu da yanlış bir tanıya yol açabilir" diyor. Ayrıca süt, demir emilimini daha da azaltabilen ve demir eksikliği veya anemi gibi yanlış bir tanıya yol açabilen kalsiyum içerir.

4. B12 vitamini testi

Siyah kahve, B12 seviyelerini doğrudan etkilemez ancak sindirim hızını artırabilir ve besin emilimini etkileyebilir. Dr. Krishnan, "Sütlü kahve, kalsiyum aldığınız anlamına gelir ve bu da B12 vitamini emilimini engelleyebilir ve daha düşük okumalar üretebilir" diyor.

Kafein tiroid uyarıcı hormon test sonuçlarını etkiler mi?

Tiroid uyarıcı hormon (TSH) testleri, hipotiroidizm ve hipertiroidizm gibi tiroid hastalıklarını teşhis etmek ve izlemek için gereklidir. Bu testler, tiroid fonksiyonunu yöneten hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormon olan TSH miktarını belirler. Uzman, "TSH testi için oruç tutmak gerekli olmasa da, testten önce kahve tüketimi sonuçları etkileyebilir" diyor.

Kahve fincanınızdaki kafein sinir sistemini uyardığı ve hormonların düzenlenmesine müdahale etme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Uzman, "Kafein, tiroid aktivitesini yöneten hipotalamus-hipofiz-tiroid (HPT) eksenini etkileyerek TSH seviyelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu, TSH ölçümlerinde küçük değişikliklere neden olur ve muhtemelen tanı ve tedavi kararlarını etkiler" diyor.

Açlık kan testinden önce kahve: Aradaki süre ne kadar olmalı?

Açlık kan testlerinde doğru bulguları elde etmek için yiyecek ve içeceklerden uzak durma süresi gerekir. Uzman, "Açlık gerektiren tüm kan testleri için, testten en az 8 ila 12 saat önce kahveden uzak durmak en iyisidir" diyor. Bu, kafein ve diğer maddelerin sonuçları etkilemesini önler. Uzman, "Sabah kahve içiyorsanız, oruca başlamadan önce en az 12 saatlik bir boşluk bırakın" diyor. Sabah test yaptırmanız gerekiyorsa, bir önceki gece kahve içmemeniz daha iyidir.