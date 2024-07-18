Alman kozmetik keşfi: Vitayes

Alman kozmetik markası Vitayes, geçtiğimiz günlerde bir davet ile basın ve güzellik dünyasından davetlileri ağırladı.

Haber: Elele.com.tr

Aşk psikologu Işıl Evrim Akgün’ün ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, markanın İş Geliştirme Direktörü Meri Erol, hem marka hakkında bilgiler verdi, hem de ürünlerin ayrıntılarını paylaştı.

Vitayes, 2017 yılında Hakan Yedier tarafından kurulmuş, ürünlerin ambalajlarında Made in Germany yazıyor. En tanınan ürünleri Instant Ageback adlı kremleri. Meri Hanım’ın anlattıklarına göre, her bir sipariş için çokça özeniyorlar.

Kullanıcı siparişini açtığında kendisine özel el ile yazılmış not buluyor. Bunun kullanıcıyı kendine özel hissettireceği bir jest olduğunu kabul etmek lazım.

İki ürün hariç ürünlerin hepsi vegan sertifikasına sahip. Vegan kozmetik ürünleri kullananlar için iyi bir alternatif olabilir. Vitayes'in ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor.