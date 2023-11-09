Asetonsuz oje nasıl çıkarılır? Etkili 3 yöntem

Ojeler kısa zamanda tırnaktan çıkabilir ve tazelenmesi gerekebilir. Ojeleri çıkarmak için genellikle oje çıkarıcı kimyasal ürünler kullanılır. Ancak evde aseton olmadığında, oje çıkarmanın başka yolları da bulunmaktadır. İşte bazı alternatif yöntemler:

1. Sirke: Sirke, oje çıkarmak için doğal bir alternatif olarak kullanılabilir. Sirkeyi bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın ve ojenin çıkmasını sağlayın. Daha sonra tırnaklarınızı sabunlu suyla yıkayarak ve nemlendirici kullanarak bakım yapabilirsiniz.

2. Limon suyu: Limon suyu da oje çıkarmak için doğal bir alternatif olarak kullanılabilir. Limon suyunu bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın ve ojenin çıkmasını sağlayın. Daha sonra tırnaklarınızı sabunlu suyla yıkayarak ve nemlendirici kullanarak bakım yapabilirsiniz.

3. Sıcak su ve sabun: Sıcak su ve sabun da ojenin çıkmasına yardımcı olabilir. Tırnaklarınızı sıcak sabunlu suya batırın ve bir süre bekleyin. Daha sonra tırnaklarınızı ovun ve ojenin çıkmasını sağlayın. Daha sonra tırnaklarınızı nemlendirici kullanarak bakım yapabilirsiniz.

Bu yöntemler, asetona göre daha uzun sürebilir ve ojenin tamamen çıkmasını sağlamayabilir. Ancak, doğal ve evde kolayca bulunabilen malzemelerle oje çıkarmanıza yardımcı olabilirler.