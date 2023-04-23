Ojenin son kullanma tarihi geçer mi? Bayatlamış oje nasıl tazelenir?

Muhtemelen son kullanma tarihi geçen bazı güzellik ürünlerinin (güneş kremi, rimel, nemlendirici) olduğunun ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmanın o kadar da iyi bir fikir olmadığının zaten farkındasınızdır. Ancak konu oje olduğunda son kullanma tarihi o kadar net değil. (Muhtemelen hepimizin üniversite günlerimizden kalan en az bir veya iki şişeyi banyoda bir yerde oturmaktan suçlu olduğumuzdan bahsetmiyorum bile.) En sevdiğiniz şişeleri çöpe atma zamanının gelip gelmediğini anlayabilmeniz için uzmanlardan görüşlerini istedik.

Peki ojenin son kullanma tarihi geçer mi?

Tek kelimeyle, evet. New York, Brooklyn'deki Lunula Salon'un sahibi tırnak uzmanı Tina Wang, ortalama bir şişenin yaklaşık iki yıllık bir kullanım ömrü olduğunu söylüyor. Bununla birlikte ne sıklıkta kullanıldığını ve nasıl saklandığı da önemli. Güneşe maruz kalma ve sıcaklık kontrolü rol oynayan iki faktördür. Tina Wang, serin ve kuru bir yerde tutulan bir ojenin, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılan ve kapağı tamamen kapatılmamış bir ciladan daha uzun ve belki de iki yıldan daha uzun süre dayanacağını söylüyor.

Oje eskidiğinde ne olur?

Cosmos Labs'ın kurucusu ve CEO'su kozmetik formülatörü Mary Berry, "Ojenin kalitesi zamanla düşer. Zamanla o kadar yayılmayacak, pigment o kadar canlı olmayacak ve ayrılma meydana gelecek" diye açıklıyor. Bunun nedeni, ojenin sonunda buharlaşan ve kalan bileşenlerin kalınlaşmasına ve o kadar kolay yayılmamasına neden olan çözücüler içermesidir.

Ojenin süresinin bittiğini nasıl anlarsınız?

Pek çok kişi renk ayrımını ojenin eski olduğunun bağımsız bir göstergesi olarak kullansa da Wang bunun her zaman böyle olmadığını belirtiyor. "Renk ayrımı, ojedeki bileşenlerin hepsinin aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle meydana gelen doğal bir olaydır" diyor. (Bu nedenle, bir şişeyi açmadan önce çalkalamak her zaman iyidir) Bu bir işaret olsa da, renk ve dokudaki diğer değişiklikleri aramak daha önemlidir, diyor. Satın aldığınızdan beri rengi değiştiyse ve/veya kalın ve solgun görünüyorsa, muhtemelen ilk günlerini geçmiştir. Başka bir önemli nokta ise garip kokuyorsa veya güçlü bir kokusu varsa, onu atma zamanı diyor.

Pek çok cilt bakım ürününün aksine, ojelerin ambalajlarının üzerinde bir son kullanma tarihi bulunmadığını belirtmekte fayda var. Bir şişeyi tam olarak ne kadar süredir kullandığınızı takip etmek istiyorsanız, altına veya kapağına küçük bir etiket yapıştırın ve ne zaman aldığınızı not edin.

Süresi dolmuş oje kullanırsanız ne olur?

Gerçekten dünyanın sonu olmadığı için strese girmeyin. “İki yıldan uzun süredir açık olan bir ojeyi kullanmanın temel sorunu, o kadar iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayamayacak olmasıdır. Muhtemelen kalın ve sürmesi zor olacak ve rengi de solmuş olabilir” diyor Berry. "Oje eskidikçe düzgün ve güzel bir uygulamayı destekleme yeteneğini kaybeder. Taze oje pürüzsüz bir şekilde uygulanır ve üreticinin istediği kadar uzun süre dayanır, oysa eski ojesiz uyguladıktan hemen sonra soyulmaya başlayabilir” diye ekliyor Wang.

Bayatlamış oje nasıl tazelenir?

Sıcak su

Ojeniz kurumuş ve kalınlaştıysa, sabitlemek için ihtiyacınız olan tek şey bir kase sıcak su. Oje şişenizi sıcak su dolu bir kaseye daldırın ve yaklaşık 3 dakika orada bırakın. Ardından, içindeki cilayı sallamak için şişeyi avuçlarınız arasında hafifçe ileri geri döndürün. Cam şişenin çok ısınabileceğini unutmayın, bu nedenle dikkatli kullanın. Cila hala istenen kıvama ulaşmadıysa, işlemi birkaç dakika daha tekrarlayın.

Saf aseton imdadınıza yetişiyor

Favori ojeniz sertleşmeye mi başladı? Merak etme! Cilanızı inceltmek için tek ihtiyacınız olan tek bir damla saf aseton. Anahtar, sadece bir damla kullanmaktır çünkü bundan fazlası ojeyi parçalayacak ve ömrünü kısaltacaktır. Bu nedenle, kalın ve topaklanan ojenizi sabitlemek için kullandığınız aseton miktarına çok dikkat edin.

Önleme en iyi tedavidir

Ojenizin yapışkanlaşmasını önlemek için birkaç önleyici tedbir uygulamanız gerekir. Öncelikle, her kullanımdan sonra oje şişenizin kapağının iyice sıkıldığından emin olun. Ayrıca, kapağı asla gereğinden uzun süre kapalı bırakmayın. Havaya maruz kalmak, ojenizin kalınlaşmasının ve kurumasının ana nedenlerinden biridir. İkincisi, ojenizi her zaman serin bir yerde saklayın. Oda sıcaklığı dalgalanmaya devam ettiğinden ve cilanızı etkileyebileceğinden banyonuzdan kaçının. Son olarak, şişeleri dik olarak saklayın. Şişelerin yan veya baş aşağı durması kurumasına ve şişe boyun kısmında topaklanmalara neden olur.