Avrupa Birliği kalıcı ojeyi neden yasakladı?

1 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği’nde, içinde TPO bulunan jel oje ürünleri satan ya da sunan işletmelerin tüm stoklarını piyasadan çekmesi zorunlu hale geldi. BBC'nin haberine göre TPO içeren jel ojeler artık satılamayacak. TPO içermeyen jel ojelerin satışı ise serbestçe devam edebilecek.

Peki, TPO ne? Jel ojelerde kullanılan trimetilbenzoil difenilfosfin oksit (TPO) adlı kimyasal, ojenin parlak görünmesini sağlıyor ve LED ya da UV ışığı altında daha hızlı sertleşmesine yardımcı oluyor. Bazı bilimsel araştırmalar, TPO’nun insanlar için zararlı olabileceğini, özellikle de doğurganlık üzerinde riskler oluşturabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmalar hâlâ erken aşamada.

BİR UZMANDAN UYARI VAR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, uluslararası bir dergide yayımlanan çalışmaya atıfta bulunarak, kalıcı oje yapımında kullanılan UV/LED lambaların yaydığı ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmanın kansere yol açabileceğini söyledi.

Geleneksel oje ile karşılaştırıldığında kalıcı ojeler kullanım kolaylığı ve uzun süre kalıcılığı ile kadınlar arasında oldukça rağbet görüyor. Bu çerçevede uluslararası bir bilim ekibi, güzellik salonlarında sıkça kullanılan UV/LED tırnak kurutma lambalarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren kapsamlı bir bilimsel çalışmaya imza attı. International Journal of Dermatology dergisinde bu sene yayımlanan çalışmaya göre, bu cihazların yaydığı ultraviyole (UV) ışınlara uzun süre maruz kalmak, deneysel çalışmalarda cilt hücrelerinde DNA hasarı, potansiyel deri maligniteleri riski ve oksidatif strese yol açabiliyor.

TPO MADDESİNE DİKKAT

Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada son dönemde Avrupa’da kullanımı yasaklanan kalıcı ojelerde özellikle TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesine dikkat çekildiğini belirterek, "Kalıcı oje içeriğinde bulunan TPO, UV ışığıyla aktive edildiğinde, jel ojeyi hızlı bir şekilde kurutarak uzun süre parlak kalmasını sağlıyor. Jel ojeyi sertleştirmek için kullanılan UV ışınlarının insan hücrelerinde mutasyonlara neden olarak cilt kanseri riskini artırabileceğini ve DNA’ya zarar verebileceğini gösteren başka çalışmalar da mevcut" dedi.

Kanser görülme riskinin azaltılmasına yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Coşkun, şu ifadeleri kullandı: