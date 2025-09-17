Avrupa Birliği kalıcı ojeyi neden yasakladı?
Avrupa Birliği 1 Eylül'den itibaren TPO bileşeni içeren tüm oje ürünlerinin teknisyenler ve güzellik salonları tarafından satılmasını veya kullanılmasını yasakladı. Peki, neden?
1 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği’nde, içinde TPO bulunan jel oje ürünleri satan ya da sunan işletmelerin tüm stoklarını piyasadan çekmesi zorunlu hale geldi. BBC'nin haberine göre TPO içeren jel ojeler artık satılamayacak. TPO içermeyen jel ojelerin satışı ise serbestçe devam edebilecek.
Peki, TPO ne? Jel ojelerde kullanılan trimetilbenzoil difenilfosfin oksit (TPO) adlı kimyasal, ojenin parlak görünmesini sağlıyor ve LED ya da UV ışığı altında daha hızlı sertleşmesine yardımcı oluyor. Bazı bilimsel araştırmalar, TPO’nun insanlar için zararlı olabileceğini, özellikle de doğurganlık üzerinde riskler oluşturabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmalar hâlâ erken aşamada.
BİR UZMANDAN UYARI VAR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, uluslararası bir dergide yayımlanan çalışmaya atıfta bulunarak, kalıcı oje yapımında kullanılan UV/LED lambaların yaydığı ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmanın kansere yol açabileceğini söyledi.
Geleneksel oje ile karşılaştırıldığında kalıcı ojeler kullanım kolaylığı ve uzun süre kalıcılığı ile kadınlar arasında oldukça rağbet görüyor. Bu çerçevede uluslararası bir bilim ekibi, güzellik salonlarında sıkça kullanılan UV/LED tırnak kurutma lambalarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren kapsamlı bir bilimsel çalışmaya imza attı. International Journal of Dermatology dergisinde bu sene yayımlanan çalışmaya göre, bu cihazların yaydığı ultraviyole (UV) ışınlara uzun süre maruz kalmak, deneysel çalışmalarda cilt hücrelerinde DNA hasarı, potansiyel deri maligniteleri riski ve oksidatif strese yol açabiliyor.
TPO MADDESİNE DİKKAT
Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada son dönemde Avrupa’da kullanımı yasaklanan kalıcı ojelerde özellikle TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesine dikkat çekildiğini belirterek, "Kalıcı oje içeriğinde bulunan TPO, UV ışığıyla aktive edildiğinde, jel ojeyi hızlı bir şekilde kurutarak uzun süre parlak kalmasını sağlıyor. Jel ojeyi sertleştirmek için kullanılan UV ışınlarının insan hücrelerinde mutasyonlara neden olarak cilt kanseri riskini artırabileceğini ve DNA’ya zarar verebileceğini gösteren başka çalışmalar da mevcut" dedi.
Kanser görülme riskinin azaltılmasına yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Coşkun, şu ifadeleri kullandı:
UV/LED lambalar, UVA radyasyonu yayar. UVA, güneşten gelen ışın tiplerinden biridir ve uzun süreli maruz kalındığında DNA hasarına neden olabilir. Bu tür işlemlerden önce güneş kremi sürerek maruziyet azaltılabilir. Sadece özel günlerde yapılan jel tırnak işlemleri ile sürekli olarak her 2-3 haftada bir yapılan işlemler farklı risk profillerine sahiptir. Daha sık yapılan uygulamalarda kanser görülme riski artabilir. Oje seçimi yapılırken TPO içermeyen ojeler tercih edilmelidir. UV filtresi olan eldivenler kullanmak ve UV cihazlarını daha kısa süreli kullanmak akıllıca olacaktır. Bunların yanında güzellik salonlarının cihaz kalitesi ve kullanım sürelerine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılmış olsa bile bu tür uygulamaların sıklığının azaltılması ve yukarıdaki önlemlerin dikkatle üzerinde durulması gerekir. Ayrıca daha uzun süreli ve insan verilerine dayalı çalışmalarla riskin boyutunun net bir şekilde belirlenebilmesi önemlidir.