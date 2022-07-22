Balköpüğü saç rengi kimlere yakışır? Bakımı nasıl yapılır? Balköpüğü saç rengi tonları (açık balköpüğü, bal badem, bal karamel)

Balköpüğü saç rengi, oldukça doğal görünüm sunuyor ama bir o kadar da dikkat çekiyor. Özellikle de doğru tonu tutturulduğunda saçlarınız oldukça göz alıcı görünebilir. Ayrıca her mevsim tercih edebileceğiniz bir renk. Peki balköpüğü saç rengi kime yakışır? Bakımı nasıl olmalıdır? Balköpüğü saç rengi tonları neler? Yakından inceleyelim...

Balköpüğü saç rengi kime yakışır?

Balköpüğü saç rengi sarı bir renk olarak kabul edildiği için genellikle önyargı ile yaklaşılan saç renklerinden bir tanesi! Ancak sanılanın aksine bu saç renginin pek çok tonu bulunuyor ve bu tonların bazıları esmerlere yakışırken bazıları ise sarışınlara yakışıyor. Bu nedenle balköpüğü saç rengi kime yakışır? sorusunun tek bir yanıtı yok. İster esmer olun ister sarışın, saçınızı uygun tonu seçerek balköpüğü rengine boyatabilirsiniz.

Balköpüğü saç renginin tonları nasıldır?

Balköpüğü saç renginin pek çok tonu bulunuyor. Ten rengine göre saç boyası tonu seçmek ise büyük önem taşıyor! Eğer sizler de balköpüğü saç rengine sahip olmak istiyor ancak renk tonlarını bilmiyorsanız balköpüğü saç renginin tonlarını şu şekilde sıralayabilirsiniz;

Bal sarısı rengi: Balköpüğü saç renginin tonlarından en çok tercih edileni şüphesiz ki bal sarısı rengi! Doğal bir görünüm elde etmek isteyen pek çok kişi tercihini bal sarısı renginden yana kullanıyor. Bu renk tonu genellikle açık tenli kişilere uygulanıyor.

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Bal kumral: Bal kumral rengi ise hem esmerlerde hem de sarışınlarda uygulanabilen balköpüğü saç renginin tonları arasında yer alıyor! Bu saç rengini ister esmer ister sarışın olun kullanabilir, istediğiniz sarı saçlara sahip olabilirsin.

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Bal kahve: Bu renk tonu ise genellikle koyu renk saça sahip olan kişilerin saçlarına ışıltı eklenmesi ile elde edilebiliyor. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında ışıltılı saçlara sahip olmayı sevenler için ideal bir seçim oluyor.

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Bal karamel: Bal karamel rengi de balköpüğü saç renkleri arasında en açık tonlardan biri olarak görülüyor. Bu renk her türlü cilt tonuna uyum sağladığı için en çok tercih edilen balköpüğü rengi tonu olarak biliniyor.

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Açık balköpüğü: Açık balköpüğü rengi ise daha çok açık ten rengine sahip olan kişiler tarafından kullanılıyor. Açık bir sarı tonu olduğu için koyu renk ten rengine sahip olan kişiler bu renk tonundan uzak duruyor.

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Koyu balköpüğü: Bu renk tonunu kullanan kişilerde ise genellikle göz rengi ön plana çıkarılıyor. Özellikle mavi ve yeşil renk göze sahip olan kişiler bu renk tonunu tercih ediyor.

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Bal badem: Bal badem rengi ise son zamanlarda duyulan ancak çok fazla seviyen renklerden biri olarak biliniyor. Bu rengi de açık ten rengine sahip olan kişiler kullanırken, koyu ten rengine sahip olan kişiler ise pek tercih etmiyor.

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Balköpüğü saç renginin bakımı nasıl yapılır?

Balköpüğü saç rengi de ilk günkü halini koruması ve ışıltısını kaybetmemesi için bazı bakımları gerektiriyor. Kuaförlerin gerçekleştirdiği açıklamalara göre balköpüğü saç renginin akmaması için uygulanabilecek birkaç bakım yöntemi bulunuyor. Bu bakım yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Saçlar balköpüğü rengine boyatıldıktan sonra iki gün boyunca su değdirilmemeli. Bu sayede boyanın saça işlemesi sağlanıyor.

Balköpüğü renginin rengini kaybetmemesi ve solmaması için her duşta mutlaka saç kremi kullanılması gerekiyor. Saç kremi birkaç dakika saçta bekletildikten sonra yıkanarak durulanmalı.

Haftada bir kez mutlaka mor şampuan uygulaması gerçekleştirilmeli. Mor şampuan sayesinde saç boyası rengini kaybetmezken aynı zamanda saçta meydana gelecek olan turunculaşmaların da önüne geçilebiliyor.

On beş günde bir uygulanabilecek olan saç maskeleriyle de saçın canlılığını korumak ve yıpranmasını önlemek mümkün.

Bu adımlara dikkat edilerek saç bakımı gerçekleştirildiğinde balköpüğü rengi ilk günkü gibi korunabiliyor. Eğer sizler de saçınızı balköpüğü rengine boyatmak istiyor ve bakımını merak ediyorsanız bu püf noktalara dikkat edebilirsiniz.