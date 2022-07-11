Saç açıcı nedir, nasıl kullanılır? Saç açıcı saça zarar verir mi? 6 maddede anlattık

Saçlar her insan tarafından özen gösterilen bölgelerdir. Saçların daha güzel görünmesini isteyen kişiler kuaförlere giderek saçlarına özel bakımlar yapabiliyor. Kuaföre gitmek istemeyenler saçlarının rengini açık renge çevirmek istediğinde saç açıcı kullanabiliyor. Peki Saç açıcı nedir, nasıl kullanılır? Saç açıcı saça zarar verir mi? İnceleyelim...

Saç açıcı nedir?

Saç açıcı açık renk saç isteyenlerin kurtarıcısı olarak biliniyor! Saçının rengini değiştirmek ve daha açık bir renge sahip olmak isteyen kişiler saç açıcılardan yararlanıyor. Bu sayede pek çok kişi istediği saç rengine ulaşım sağlayabiliyor. Birbirinden farklı şekillerde kullanılabilen saç açıcılar sayesinde pek çok kişi saçlarını birkaç ton açık hale getirerek istenilen renkler elde edilebiliyor. Peki mavi, mor, sarı, turuncu gibi pek çok saç renginin tutmasını sağlayan saç açıcı nasıl kullanılır?

Saç açıcı nasıl kullanılır?

Saç açıcı kullanmak için en uygun saç herhangi bir işlem görmemiş ve boyanmamış saç oluyor. Boya işlemi gören ya da yıpranmış olan saçlara saç açıcı kullanılması durumunda istenmeyen sonuçlar elde edilebiliyor. Bu nedenle saçının rengini değiştirmek isteyen kişilerin sağlıklı bir saça sahip olmaları durumunda saç açıcı kullanmaları öneriliyor. Saç açıcı kullanmaya karar verilmesi sonrasında ise hangi tür saç açıcının kullanılacağı belirleniyor. Saç açıcı türleri arasından şu açıcılardan bahsedilebilir;

Toz açıcı

Jel açıcı

Toz açıcı ve jel açıcı arasından bulunan bu iki tür saç açıcıdan birinin seçilmesi durumunda saç açma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Saç açıcı kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Saç açıcı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunuyor. Bu faktörlere dikkat edilmesi durumunda saç kusursuz bir şekilde saç renginin açılması mümkün. Saç açıcı kullanırken dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir;

İlk olarak saç köklerine saç açıcı uygulanmamasına dikkat edilmelidir.

Saç diplerinden, saç uçlarına kadar açıcı uygulaması gerçekleştirilmelidir.

Tarak yardımı ile açıcının tüm saça dağıldığından emin olunmalıdır.

Açıcı saçın rengine göre en fazla 40 dakika kadar bekledikten sonra yıkama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Saça açıcı uygulamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Saça açıcı uygulamadan önce dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunur. Saçın açıcıya hazırlanması ve istenilen sonucun elde edilmesi için bu faktörlere dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Saça açıcı uygulamadan önce dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

Saça açıcı uygulamadan önce mutlaka eldiven kullanılmalı ve omuzlardan sonrası bir örtü yardımıyla örtülmelidir.

Saç açıcısının saç haricinde bir yere değdirilmemesine dikkat edilmelidir.

Saç açıcısı hafif bir şekilde saça uygulanmalıdır ve taraktan yardım alınarak saçın tamamına gelecek şekilde dağıtılmalıdır.

Saç açıcısı saçta uzun süre bekletilmemelidir ve kontrol edildikten sonra yıkanmalıdır.



Saç açıcısı saça zarar verir mi?

Saça açıcı uygulamak saça kimyasal uygulamakla eşdeğer görülür. Bu nedenle pek çok kişinin araştırdığı saç açıcısı saça zarar verir mi? sorusunun cevabı evet olarak verilir. Saç açıcı saça kimyasal bir işlem uygulandığı için zarar verir. Ancak saç açıcının doğru bir şekilde kullanılması durumunda açıcı uygulaması saça daha az zarar verir. Bu nedenle saça açıcı işlemi uygularken detaylara dikkat edilmeli ve mutlaka doğru teknikler kullanılmalıdır. Peki, saça açıcı uygulamak saç döker mi?

Saç açıcısı saçların dökülmesine neden olur mu?

Saça açıcı uygulama işlemi hakkında merak edilen bir diğer soru ise saç açıcısı saçların dökülmesine neden olur mu? olarak bilinir. Oldukça fazla merak edilen bu sorunun da cevap evettir. Saça açıcı uygulanması durumunda saç hassaslaşacağı için bir miktar saç dökülmesi görülür. Evde açıcı uygulandığında açıcıyı uzun süre tutmak da saçların dökülmesine neden olabilir. Bu nedenle saça açıcı uygulaması gerçekleştirilmeden önce alanında profesyonel bir şekilde hizmet veren kuaförlerden yardım alınması önerilir. Aksi bir durumda saçlarda aşırı miktarda dökülme ile karşılaşılması olasıdır.