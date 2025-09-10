Boyalı ve işlem görmüş saçlar için bakım önerileri

Yaz güneşi, deniz tuzu ve havuz kloru... Tüm bunlar boyalı ve işlem görmüş saçların rengini soldurabilir, parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Ancak endişelenmeyin! Bu yaz saçlarınızın canlılığını ve sağlığını korumak için mutlaka bilmeniz gereken altın değerinde öneriler hazırladık.



Fotoğraf: GettyImages

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Korumalı ürünler

Nasıl ki cildimiz için güneş kremi kullanıyorsak, saçlarımız için de SPF içeren koruyucu spreyler ya da yağlar kullanmamız gerekiyor. UV ışınları saç telini kurutuyor, matlaşmasına ve kırılmasına neden oluyor. Güneşe çıkmadan önce mutlaka UV korumalı bir ürünle saçlarınızı korumalısınız.

Saçlarınızı ıslatın

Tuzlu su ve klor, saçın doğal nemini emiyor. Bunun önüne geçmek için denize ya da havuza girmeden önce saçlarınızı tatlı suyla ıslatmak önemli bir çözüm olabiliyor. Böylece saç, tuzlu ya da klorlu suyu daha az emiyor.

Saç aksesuarlarını unutmayın

Hasır şapkalar, bandanalar ve saç sargıları sadece şık değil, aynı zamanda saç derinizi ve saç tellerinizi güneşin zararlı etkilerinden korumaya da yardımcı oluyor. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

Maske bakımı

Yazın saçlar normalden daha fazla nem kaybediyor. Nemlendirici içerikli saç maskeleri örneğin, Hindistan cevizi yağı, argan yağı veya aloe vera içeren maskeler, saçın ihtiyacı olan bakımı sağlamaya yardımcı oluyor. Haftada 1-2 kez uygulayarak saç tellerini güçlendirebilirsiniz.

Durulama

Tuz ve klor saçın yapısında birikerek uzun vadede yıpranmaya sebep olabiliyor. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra saçlarınızı bol suyla durulamayı ihmal etmeyin.

Isıyı azaltın

Fön makinesi, düzleştirici gibi yüksek ısı yayan aletlerden yazın mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Saç zaten güneş ve denizle yıpranırken ekstra ısı uygulamak kopma ve kırıkları artırabiliyor.

Saç bakım ürünü seçerken:

Silikon ve sülfat içermeyen ürünleri tercih edin çünkü bu içerikler saçları daha da kurutabiliyor.

Bitkisel yağlar argan, jojoba, hindistan cevizi içeren ürünler saçın nem dengesini koruyor.

UV filtreli ürünler özellikle yaz için uygun ürünlerdir.

Proteince zengin bakım maskeleri, saç teline kaybettiği gücü geri kazandırmaya yardımcı olur.





Blake Lively

Hindistan cevizi yağı olmazsa olmazı

Doğal dalgalarıyla tanınan Blake Lively, deniz sonrası saç uçlarına hindistan cevizi yağı sürüyor. Annesinden öğrendiği bu yöntemin saç uçlarındaki kırıkları önlediğini ve yaz boyu saçlarını parlak tuttuğunu söylüyor.

Zendaya

Isıdan kaçıyor

Zendaya, yaz aylarında saçlarını neredeyse hiç ısıyla şekillendirmediğini söylüyor. Onun tercihi doğal kurutma, saç kremi bazlı şekillendiriciler ve geceleri örülmüş saçlarla oluşan doğal dalgalar.

Hailey Bieber

Kurtarıcısı UV koruması

Model Hailey Bieber, yaz aylarında saçlarını mutlaka UV koruyuculu ürünlerle koruyor. Saç derisini ve boyalı saç uçlarını güneşten korumak için sprey formdaki güneş koruyucuları tercih ediyor.

Yazları saçlar gün boyu güneşe maruz kaldığı için kurutma ve şekillendirici kullanımını minimuma indirmeye özen gösterin.

Beymen Beuaty Balmain Sun Protection onarıcı saç spreyi 2695 TL

We are Paradoxx Moisture Heat Protect ısıya karşı koruyucu sprey 1200 TL

OUAI Hair Gloss saç parlatıcı bakım 2349 TL

Kérastase Soleil Huile Sirène bukle belirginleştirici durulanmayan çift fazlı sprey yağ 2250 TL

Chanel Coco Mademoiselle saç parfümü 35 m 3000 TL

Olaplex No 9 Protector Nourishing Hair Serum saç koruyucu sprey 1980 TL

Ashley Joy Propolis saç bakım sütü 499,90 TL

K18 (Sephora) Molecular Repair Oil saç yağı 4839 TL

Beymen Beauty Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Hair Mist saç parfümü 4250 TL