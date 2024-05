Yeni trend: Cam cilt için 11 ürün ve cam cilt rutini (Cam cilt için serum, aydınlatıcı, krem, fondöten önerisi)

Elele 2024 Nisan sayısından.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Tüm dünyayı etkisi altına alan K-beauty yani Kore cilt bakımından yola çıkan Glassy Glow cilt etkisi özellikle TikTok’ta çığ gibi büyümeye başladı. Bu akımın amacı cildi daha pürüzsüz, daha parlak ve daha doğal göstermek. Bunun için ise ilk kural cildi temizlemek. cildi pürüzlerden arındırırken gözenekleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak asıl amaç. Tabii bunun için de ilk kural düzenli cilt bakım rutini. Cildimizi Glassy Glow akımına uydurmak için neler yapmamız gerekiyor?

1. Adım: Temizlik

K-beauty’de de en önemli şey cildi arındırmak. Cildi arındırırken öncelik olarak cilt tipine uygun bir temizleyici seçmek gerekiyor. Bu yağ bazlı da olabilir su bazlı da. Seçeceğiniz ürün cildinizi tüm kirlerden arındırırken parlamasına da yardımcı oluyor.

2. Adım: Tonik

Bu trendden sonra toniğin cildimiz için ne kadar önemli olduğunu anlamış olabiliriz. Cildin tam olarak temizlendiğini anlamak ve cildin nemli kalmasını sağlamak için bu adımı geçmemek gerekiyor.

3. Adım: Serum

Cildin parlak görünümünü sağlayan en önemli adımlardan biri serumlar. Hyalüronik asit ve peptitler içeren serumlar cildin nemli kalmasına yardımcı oluyor.

4. Adım: Nemlendiriciler

Bu trendin son adımı olan nemlendiricileri ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü cildin parlak ve nemli görünmesini nemlendiriciler sağlıyor.

Bakım rutininde cildin parlak görünmesinde en önemli adım serumlar. Hyalüronik asit içerenler cildin nemli kalmasına yardımcı oluyor.

“Bu akıma başladığım günden beri benim kullandığım ürünler arasında ilk sırada geliyor. Makyaj bazı olarak kullandığım bu ürün cildimin nemlenmesine yardımcı oluyor. Ben nemlendirici üzerine kullanıyorum ve böylece çok daha parlak bir ciltle makyaja başlıyorum.”

Aklınızda olsun

Glassy Glow etkisi için diğer önemli ürünler arasında yer alan güneş kremlerini de unutmamak gerekiyor. Özellikle bu trende uygun olarak yeni çıkan parlaklık veren güneş kremlerini de kullanabilirsiniz.

Parlak bir cilt için maske ve peeling’ler de oldukça önemli. Peeling ile cildiniz tazelenirken maskelerle cildinize ihtiyacı olan nemi vermeniz gerekiyor.

Makyaj bazı seçerken parlaklık verenleri tercih edebilirsiniz.

Makyaj malzemelerinizde yine parlak bitişli olanları tercih edebilir. Aydınlatıcılardan yardım alabilirsiniz.

Hailey Bieber

Glassy Glow cildin en önemli temsilcilerinden biri de Hailey Bieber. Parlak cildiyle her zaman dikkat çekerken cildini nemlendirmeye her zaman çok önem verdiğini söylüyor. Cilt temizliğinde yağ bazlı ürünler kullandığını söyleyen Bieber, tonik ve nemlendiricisini her zaman nemli cilde uyguladığını da belirtiyor.

GLASSY GLOW GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

S’he Vec Any Time Of Day nemlendirici 399.90 TL

Kiko Days In Bloom Face And Body Stick aydınlatıcı 599 TL

La Mer Hydrating aydınlatıcı 2450 TL

Beauty&More Amethyst Crystal Pure yüz peelingi 910 TL

Celenes by Sweden Sea Buckthorn leke giderici & aydınlatıcı tonik 239 TL The Purest

The Purest Solutions Cleansing Balm temizleyici 499.90 TL

Shiseido Revitalessence Skin Glow fondöten 2550 TL

YSL Touche Eclat Blur Primer makyaj bazı 1890 TL

Flormar Brow Up aydınlatıcı 229.99 TL

Armani Luminous Silk fondöten 2250 TL

Nars Radiance Primer makyaj bazı 1550 TL