Cilt bakım ürünleri doğru sıralamayla nasıl uygulanır?

Günlük olarak yaptığınız cilt bakımının en önemli sırrı, kullandığınız ürünlerin doğru sırayla uygulanmasıdır. Cildinizin her damlayı emmesini sağlayacak, uzmanların onayladığı kusursuz sıralama rehberi...

SABAH CİLT BAKIM RUTİNİ (Koruma Odaklı)

Sabah rutininin temel amacı cildi temizlemek, nemlendirmek ve gün boyu çevresel faktörlere karşı korumaktır.

1. Temizleyici

Cildi gece biriken yağ ve toksinlerden arındırın. Sabahları daha nazik, su bazlı veya jel temizleyiciler tercih edilebilir.

2. Tonik

Cildin pH dengesini yeniden kurar ve sonraki ürünlerin emilimine hazırlar. Pamuk yerine avuç içine döküp tampon hareketlerle uygulayın.

3.Serumlar

Antioksidanlar, cildi serbest radikallere karşı korur. Sabahları mutlaka C Vitamini serumu kullanın, çünkü bu ürün güneş kreminin etkisini artırır.

4.Göz Çevresi Kremi

Göz çevresindeki ince deriyi nemlendirir ve korur. Serbest parmağınızla (yüzük parmağı) nazikçe masaj yaparak uygulayın.

5. Nemlendirici

Cilde kaybettiği nemi geri kazandırır. Serumun emilmesini bekledikten sonra (yaklaşık 1 dakika) yüz ve boyun bölgesine sürün.

6. Güneş Koruyucu (SPF)

Tüm rutinin en önemli adımıdır. Cilt bakımı ürünlerinin faydasını korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Makyajdan önce son katman olarak, bolca ve eksiksiz uygulayın.

AKŞAM CİLT BAKIM RUTİNİ

Akşam rutini, cildi günün kirinden arındırmak, hasarı onarmak ve aktif bileşenlerle tedavi etmeyi hedefler.

1.Çift Aşamalı Temizlik

Önce yağ bazlı temizleyici (makyaj ve SPF'yi söker), ardından su bazlı temizleyici (cildi derinlemesine arındırır) kullanın.

2. Tonik / Peeling Etkili Ürünler

Cildi ölü deriden arındırmak için bu aşamada AHA/BHA içeren asitli tonikler kullanılabilir.

3.Aktif Tedavi Serumları

Bu aşamada Retinol (A vitamini), Hyaluronik Asit veya Peptit gibi aktif bileşenleri içeren serumlar uygulanır. (Retinol'ü kuru cilde sürmek hassasiyeti azaltır.)

4.Göz Çevresi Kremi

Göz çevresi serumu/kremi sürülür.

5.Nemlendirici

Cildin onarım sürecini destekleyecek besleyici bir nemlendirici ile rutini tamamlayın.

6. Yüz Yağı (Face Oil)

İsteğe bağlıdır. Yağlar, nemlendiricinin üstüne "kilitleyici" (occlusive) bir bariyer oluşturur. Yağları asla su bazlı ürünlerden önce sürmeyin.